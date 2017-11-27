Триста спартанцев полковника Карягина

Одну из ярчайших страниц в историю обороны южных рубежей Отечества и освоения Кавказа вписал 17-й егерский батальон под командованием полковника Карягина. Геополитическая обстановка на южных рубежах России в 1805 года была не менее сложной, чем на западных. Как известно, Кавказ – чрезвычайно важный регион со стратегической точки зрения, это «южное подбрюшье» России, лакомый кусок для тех, кто мечтает ограничить её влияние в соседних каспийском и черноморском регионах, ослабить и лишить её стабильности и покоя. В начале 19 века в противостояние с Россией на кавказском направлении вступила Персия во главе с Баба-ханом, который не жалея материальных и военных ресурсов, всеми силами стремился подчинить своей державе утраченное, или по крайней мере значительно ослабевшее, влияние в регионе.

Поводом к началу активных военных действий со стороны Персии послужил захват войсками князя Цицианова крепости Ганжи. После получения разведданных о выдвижении многочисленного персидского войска командующий русскими войсками на Кавказе князь Цицианов приказал командиру 17-го егерского полка полковнику Карягину остановить продвижение неприятеля. 18 июня отряд выступил из Елисаветполя в Шушу. Всего в поход выступило 493 солдата и офицера. В распоряжении отряда также было два орудия.

24 июня персы перехватили отряд у реки Шах-Булах. Персидское войско насчитывало приблизительно 10 000 человек. Карягин отдал приказ выстроить каре и в течение всего дня успешно отражал шапкозакидательские выпады персидской кавалерии. Воспользовавшись затишьем, отряд Карягина совершил марш-бросок на 14 верст и встал лагерем посреди гор.

Персы попытались штурмовать лагерь уже к вечеру того же дня. Однако все попытки разгромить русский лагерь с наскока успехом не увенчались персы, наивно полагавшие что бойцы Карягина сдадутся без боя, понесли жестокие потери. Осознав тщетность своих надежд на лёгкую победу и бессмысленность потерь, персы начали артобстрел лагеря, а также отрезали путь к реке – единственному источнику питьевой воды для обороняющихся. Однако и эта тактика персов была обречена на жестокий провал. Группа бойцов Карягина пробилась к персидской батарее и сбросила её в реку.

Несмотря на определённые успехи, положение отряда было совсем не завидным. В стане обороняющихся появились перебежчики. На сторону врага перешло более двадцати предателей. В этих условиях Карягин не мог не осознавать, что его крошечный отряд не может противостоять многотысячной персидской армии бесконечно, что рано или поздно ему придётся принимать какое-то решение.

Прорыв кольца из 10000 персидский головорезов – идея, мягко говоря, авантюрная, но несмотря ни на что командование отряда приняло решение прорываться. Под покровом темноты и в полной тишине отряд пошёл на прорыв, но наткнулся на персидский разъезд. Началась погоня и перестрелка, однако русским удалось оторваться от преследователей, скрывшись в знаменитой кавказской «зелёнке», после чего выйти к крепости Шах-Булах. На четвёртый день с начала приключений отряд Карягина, изрядно потрёпанный атаками, погонями и вылазками с наскока захватил крепость и успел организовать её оборону до подхода яростно преследовавших его основных персидских сил. Невзирая на столь очевидный успех, положение обороняющихся продолжало оставаться критическим – заканчивалась провизия, а во взятой крепости также не было достаточных запасов. Из 493 человек в отряде осталось 175 уставших и голодных бойцов.

Осознавая невозможность удержания крепости, Карягин обратился к своим бойцам с пламенной речью и призвал их покинуть крепость для того, чтобы идти к ещё одному редуту и взять его ещё одним дерзким штурмом.

Карягин приказал выставить на стенах Шах-Булаха часовых, которые всю ночь должны были перекликаться между собой, создавая у врага иллюзию присутствия в крепости всего отряда. Остальная же часть отряда выступила из крепости с наступлением темноты.

Карягин чудом выскользнул из крепости незамеченным и солдаты, оставшиеся на стенах в качестве часовых, также имели счастье догнать отряд.

Однако везению Карягина и его отчаянных бойцов всё же был свой предел. На пути отряда оказался глубокий ров, через который было невозможно переправить столь необходимые для штурма следующей крепости Мухраты пушки. Проблема со рвом была решена благодаря четверым героям (одного из них звали Гаврила Сидоров, имена других остались неизвестными), которые спрыгнули в ров и буквально на своих руках и телах перенесли пушки на противоположную сторону. Нечеловеческую нагрузку вынесли только двое могучих бойцов.

8 июля отряд достиг Касапета и первый раз за много дней имел возможность нормально отдохнуть, после чего двинулся в дальнейший путь к крепости Мухрат.

Мухрат тоже взяли легко, буквально с наскока, а на следующий день, 9 июля, Цицианов, выступил навстречу персам с 2300 штыками и десятью орудиями. 15 июля персы были разбиты, а остатки героического отряда полковника Карягина соединились с основными силами. Карягин получил за этот поход золотую шпагу, все офицеры и солдаты — награды и жалованье, безмолвно лёгший в ров Гаврила Сидоров — памятник в штаб-квартире полка.