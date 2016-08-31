Рестораны Советской Москвы

Советская Москва 60 – 70-х на первый взгляд была социально монолитным городом – столицей трудящихся Советского Союза, витриной советского изобилия. На самом деле это был город контрастов – но неявных, а скрытых. В то время, когда в столовых для экономии мяса вводили рыбный день (не на сёмге и осетрине, конечно же, а на дешёвом хеке), в знаменитых московских ресторанах в великолепных интерьерах подавались не менее великолепные блюда.

Правда, попасть в некоторые рестораны было очень сложно, а в иные – совсем невозможно… Например, в трёхэтажный вращающийся ресторан Останкинской башни Седьмое небо, расположенный на 320-метровой высоте, с улицы было так просто не зайти. Надо было либо принадлежать к элите советского общества, либо продемонстрировать пригласительный. Такие приглашения выдавались передовым работникам и ценились наравне с путёвкой в Болгарию.

Трудно было попасть и в ресторан при Центральном Доме Литераторов. Гость, которого проводил с собой обладатель удостоверения Союза писателей, обычно впадал в благоговейный восторг от представленного изобилия.

Высоко оценивались и рестораны гостиницы Интурист, но, как исследовало из названия отеля, вход в него был дозволен не каждому.

В гостинице Метрополь, теоретически, могли останавливаться не только интуристы. Практически же часть ресторанов Метрополя принимали оплату в валюте, что ставило преграду для большинства советских граждан.

Впрочем, не все знаменитые рестораны Москвы ставили препоны на входе. Большинство московских ресторанов, в том числе и очень хороших, были открыты для тех, кто располагал хотя бы 10 – 25 рублями (в те дни, когда ресторан не закрывался на спецобслуживание). Даже студенты часто кутили в таком знаменитом месте, как открытый вновь в 1966 году Славянский базар!

Перечислять легендарные рестораны Москвы можно долго, но остановимся вот на каком интересном моменте: в каждой гостинице, названной в честь столицы братской республики или дружественной державы, имелись прекрасные рестораны, обычно заточенные под национальную кухню. Начать перечисление надо с великолепной Праги – звезды советского ресторанного дела. Знаменитый дореволюционный Савой превратился в Берлин. Совершая круиз по ресторациям Москвы, стоило заглянуть в Белград, Будапешт и Бухарест, Варшаву и Софию, Пекин и Гавану… Отличный выбор национальных блюд был в ресторанах гостиниц Украина и Узбекистан, Минск и Баку, Вильнюс и Арагви. В соответствии с логикой, русской кухней славился ресторан гостиницы Россия, ныне исчезнувшей с карты Москвы…