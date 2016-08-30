newsinfo.ru
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 21.11.2017 : 59.6325
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 21.11.2017 : 70.3604
  • Обменный курс GBP по ЦБ РФ на 21.11.2017 : 78.9236
  • Обменный курс AUD по ЦБ РФ на 21.11.2017 : 45.0404

След в истории

  1. Главная
  2. Общество
  3. След в истории
http://img.newsinfo.ru/image/article/0/7/4/7074.jpeg
    • Опубликована
    • сегодня в 14:30

История Охотного ряда: От торговых рядов до торгового центра

Охотный ряд – одно из самых известных названий на карте современной Москвы. Трудно найти человека, который не слыхал бы об этом месте! Но почему эта улица и, соответственно, станция метрополитена и торговый центр, получили такое название? Всё просто: в старой Москве на этом месте торговали дичью.

Сначала Охотный ряд располагался на территории, которую сейчас занимает Исторический музей. Здесь в XVII и второй половине XVIII века находились торговые ряды, среди которых был и Охотный. Охотники приносили сюда разнообразную дичь, которая водилась в подмосковных лесах. Ну а москвичи, соответственно, выбирали себя кто рябчиков, кто тетеревов…

Постепенно московский торг разрастался, народу становилось тесно. В средине XVIII столетия те ряды, что торговали съестным, перенесли за Неглинку. Так Охотный ряд переместился на то место, которое с ним ассоциируется и поныне.

Пожар 1812 года прошёлся и по рядам Охотного ряда. Деревянные лавки сгорели. Но на их месте построили новые, каменные. Торговали тут и дичью, и домашней птицей. Постепенно престиж места повышался. Охотный ряд стал ассоциироваться с московскими застольями, старинным хлебосольством, роскошными блюдами. Напротив, кстати, располагалось здание Благородного собрания.

Постепенно название Охотного ряда стало общим для всего Занеглинского торга. Но после революции лавки стали сносить, а потом и вовсе перенесли всю торговлю в другое место – на Цветной бульвар. В 1935 году на месте Охотнорядской площади в результате градостроительных преобразований появилась улица Охотный ряд. Затем она слилась с Моховой и Театральным проездом, превратившись в 1961 году в проспект Маркса.

Интересная деталь: в фильме «Москва слезам не верит» можно увидеть название станции метро «Охотный ряд». А ведь фильм снимался уже в то время, когда станция была переименована! Режиссёр сделал это специально, чтобы подчеркнуть время действия: 1958 год. Кстати, интересная деталь: съемки проходили вовсе не на "Охотном ряду" (в то время "Проспект Маркса"), а совсем на другой станции "Новослободская", где прикрепили буквы на стене "Охотный ряд".

В 1990 году улица вернула своё название. Более того: сейчас Охотный ряд у многих москвичей и гостей города ассоциируется не только с ближайшей к Красной площади станцией столичного метрополитена, но и с роскошной торговлей.

В современное время на Манежной площади, от которой начинается улица, появился престижный торговый центр – «Охотный ряд». Всё-таки правду говорят, что история движется по спирали!

Мир

Image

Что дает независимость от России: Опыт пяти стран

В эти дни 25 лет независимости встречают Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Туркмения, Таджикистан. У всех рецессия в экономике (что не удивительно на фоне кризиса у главных торговых партнеров — России, Китая, ЕС), проблемы с наличием пресной воды, но главные дестабилизирующие факторы — смена руководства, Афганистан, рост исламского экстремизма.

Читать полностью

Страна

Image

Как Год экологии в России превращается в год остановки развития страны

Архангельский лес раскинулся на сотни километров, уходя вглубь материка от устья Двины. Лесная промышленность — основа налоговых поступлений региона и заработка для местного населения. Лес заготавливали здесь испокон веков. Но наступил Год экологии, и появились международные экологи с удивительным предложением. Вместо делянок лесозаготовок сделать особо охраняемую природную территорию.

Читать полностью

Новости