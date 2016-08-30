История Охотного ряда: От торговых рядов до торгового центра

Охотный ряд – одно из самых известных названий на карте современной Москвы. Трудно найти человека, который не слыхал бы об этом месте! Но почему эта улица и, соответственно, станция метрополитена и торговый центр, получили такое название? Всё просто: в старой Москве на этом месте торговали дичью.

Сначала Охотный ряд располагался на территории, которую сейчас занимает Исторический музей. Здесь в XVII и второй половине XVIII века находились торговые ряды, среди которых был и Охотный. Охотники приносили сюда разнообразную дичь, которая водилась в подмосковных лесах. Ну а москвичи, соответственно, выбирали себя кто рябчиков, кто тетеревов…

Постепенно московский торг разрастался, народу становилось тесно. В средине XVIII столетия те ряды, что торговали съестным, перенесли за Неглинку. Так Охотный ряд переместился на то место, которое с ним ассоциируется и поныне.

Пожар 1812 года прошёлся и по рядам Охотного ряда. Деревянные лавки сгорели. Но на их месте построили новые, каменные. Торговали тут и дичью, и домашней птицей. Постепенно престиж места повышался. Охотный ряд стал ассоциироваться с московскими застольями, старинным хлебосольством, роскошными блюдами. Напротив, кстати, располагалось здание Благородного собрания.

Постепенно название Охотного ряда стало общим для всего Занеглинского торга. Но после революции лавки стали сносить, а потом и вовсе перенесли всю торговлю в другое место – на Цветной бульвар. В 1935 году на месте Охотнорядской площади в результате градостроительных преобразований появилась улица Охотный ряд. Затем она слилась с Моховой и Театральным проездом, превратившись в 1961 году в проспект Маркса.

Интересная деталь: в фильме «Москва слезам не верит» можно увидеть название станции метро «Охотный ряд». А ведь фильм снимался уже в то время, когда станция была переименована! Режиссёр сделал это специально, чтобы подчеркнуть время действия: 1958 год. Кстати, интересная деталь: съемки проходили вовсе не на "Охотном ряду" (в то время "Проспект Маркса"), а совсем на другой станции "Новослободская", где прикрепили буквы на стене "Охотный ряд".

В 1990 году улица вернула своё название. Более того: сейчас Охотный ряд у многих москвичей и гостей города ассоциируется не только с ближайшей к Красной площади станцией столичного метрополитена, но и с роскошной торговлей.

В современное время на Манежной площади, от которой начинается улица, появился престижный торговый центр – «Охотный ряд». Всё-таки правду говорят, что история движется по спирали!