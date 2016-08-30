Тринадцать мистических мест Москвы

1. Наполеоновские курганы.

Станция Переделкино, Киевское направление.

Место упокоения французских солдат, отступавших в 1812 году от Москвы и погибших в битве под Малоярославцем, на карте не помечено. Отыскать бывалого провожатого, побродить по глуши час-другой и найти наконец прогалину сухого леса с могильными валами - еще полбеды. Самое сложное - не струхнуть и не дернуть в чащобу, когда часы начнут скакать с полудня на 6 вечера, трава проминаться под невидимыми ступнями. Здесь шалят все приборы, регистрирующие магнитные и электрические поля.

2. Белые Боги.

Местечко Белые Боги, Сергиево-Посадский район.

Путеводители по мистическим местам обещают в здешнем лесу русский Стоунхэндж: якобы стоит тут каменная глыба, 3 м высотой и 6 м длиной в диаметре, у подножия которой резали жертвенных барашков и девичьи глотки, воспевали неведомых богов древности и просили доброй охоты. Видимо, истукана давно занесло песками времени: нет ни одной фотографии, ни одного достоверного описания жертвенника. Мистика - да и только!

3. Басурманские склепы.

Ул. Госпитальный Вал, м. Бауманская.

В моровом 1771 году москвичи расширяли погосты: своим не хватало, а тут еще целая немецкая слобода поставляла покойников. Пришлось устроить для иноверцев особое кладбище на высоком берегу реки Синички (теперь ее упрятали в трубу). Далеко от родной земли, среди угрюмых готических надгробий и замшелых портиков лежат немецкие мушкетеры, французские шляпники, польские кнехты. Весенними вечерами, в сумерках, по темному кладбищескому парку несется безутешная мелодия флейты. В дождь невидимый музыкант плачет нотами до самого рассвета под звон железных кандалов с могилы врача Федора Гааза.

4. Дом Берии.

Ул. Малая Никитская, 28/1, м. Арбатская.

После полуночи, если встать на углу Малой Никитской и Вспольного переулка, вжаться в стену и затаить дыхание, можно услышать, как подъезжает невидимый автомобиль, хлопают дверцы и раздаются тяжелые шаги. И будет счастьем, если рядом послышится нетрезвый смех актрисы, а не стон репрессированного. Главный чекист СССР, мастер пыток, поселился здесь в 1938 году и проживал вплоть до смерти Сталина и своей опалы в 1953-м. Из здешних окон Лаврентий Павлович высматривал миловидных дамочек и посылал за ними мрачного помощника Саркисова. Историки насчитали более двухсот изнасилованных наркомом гражданок. Поговаривают, что Берию уложили выстрелом в затылок в его доме во время ареста, а работники посольства Туниса, что перебрались сюда в девяностых, обнаружили в подвале камеру пыток.

5. Огни над Софрино.

Пос. Софрино, Ярославское направление. Они и летают, и кружатся, и режут небо острыми лучами - такие разные предметы под общим названием НЛО. В Софрино летающие тарелки, шары и прочие формы наблюдают с 1980-х. Очевидцев - десятки, были даже видеозаписи, сгинувшие в архивах загадочных структур, охраняющих покой простых граждан. Увидеть НЛО можно вечером, ближе к лету, когда воздух в поселке особо прозрачен.

6. Башня колдуна.

Конец улицы Сретенка, м. Сухаревская.

Здесь в XVI веке была граница города: столичные избушки заканчивались, а дальше шла Троицкая дорога. Тут и башню сторожевую построили, поначалу из дерева, а при Петре I из камня, по всем правилам итальянского крепостного искусства: круглую, со сквозным проездом. Поселился здесь соратник Петра, колдун-чернокнижник Яков Брюс. С небывалой 60-метровой высоты алхимик наблюдал звезды в подзорную трубу и плавил свинец в золото. Чародей возглавлял "Нептуново общество" по изучению науки и мистики. А москвичи верили, что Брюс владел тайной книгой, которая все ворота отворяет и все клады кажет, а перед смертью замуровал ее в башенной стене. Позже Сталин велел разобрать башню по кирпичику, пытаясь отыскать сокровище, однако надежды не оправдались. С тех пор тень сухого старца в парике мелькает в подворотнях Сретенки в надежде, что башню отстроят снова.

7. Смердячье озеро.

Г. Шатура, пешком вдоль реки Поля до озера.

Водное зеркало идеальной круглой формы - не что иное, как воронка от падения метеорита диаметром 15 м. Случилась катастрофа много тысяч лет назад, поэтому утверждение старожилов, что при этом под воду ушла церковь, - не более, чем выдумка. Зато геологические аномалии в здешних местах - в изобилии. Подозерные земли выделяют сероводород: оттого и неприглядное название, и красноватый цвет воды, и отсутствие рыбы.

8. Модная улица.

Ул. Кузнецкий мост.

Лет этак сто-двести назад Кузнецкий был наимоднейшей столичной улицей: здесь суетились принаряженные модистки, громыхали кареты знати и просаживали наследства младшие сыновья. Для проигравшихся бедолаг улица салонов, магазинов и казино оборачивалась алчной пастью, где прохожие были безжалостными, булыжники - жесткими, а яркие витрины - зловещими. В пору расцвета рулетки и виста здесь слишком часто помышляли о самоубийстве. вскоре ночами по Кузнецкому стал ездить серый экипаж, возница которого предлагал безденежным игрокам проехаться бесплатно. Больше пассажиров тех не видали. В век машин и бензина карету на Кузнецком уже не встретишь, зато пошаливает француженка Жужу, любовница мецената Саввы Морозова. Сгубила ее газетная "утка": барышню сбила пролетка, когда она бросилась через улицу за газетой с сообщением о смерти любимого. В полночь на Кузнецкий журналистам путь заказан.

9.Скряги с Мясницкой.

Ул. Мясницкая, 17, м. Чистые пруды.

На месте этого невзрачного здания дореволюционной постройки когда-то стоял домишко супругов Кусовниковых. Богатые старики славились своей непомерной жадностью: жили скромно, в гости не ездили, прислугу не заводили. Зато ночами садились в обшарпанный кабриолет, шкатулку с ассигнациями на колени - и в путь по городу. Однажды, собираясь в дальнее имение, скряги запрятали сокровище в дворницкой, где без их ведома слуга развел огонь. Деньги сгорели в одночасье. От скорбных вестей супруга сразу скончалась, а старичок с тех пор шатается по Мясницкой и нашептывает прохожим жалостливо: "Ох, денежки мои, денежки!"

10. Дорога смерти.

Деревня Пехорка, трасса Люберцы-Лыткарино.

Да, дорога ребристая, ухабистая, узкая. Но не только поэтому водители стараются ехать здесь помедленнее - не сбить бы кого. Рассказывают, временами шоссе переходят странные пешеходы: то пожилая дама машет костлявой рукой, то прозрачная тень мелькает, то инспектор ГИБДД зыркает горящими глазами. Что из этого правда - сказать трудно, однако исследования показали, что в этом месте нечисто: и захоронения древние есть, и трещины земной коры, и магнитное поле "скручивается".

11. Без голов виноватые.

С. Воздвиженское, Старо-Ярославское шоссе.

Говорят, царевна Софья, властолюбивая сестра Петра Первого не поделила с князем Хованским государство. По другим свидетельствам - любовь. Какова бы ни была причина, итог известен: в 1682 году князя Ивана Андреевича с сыном заманили в Троицкий монастырь, схватили и казнили в близлежащем селе. И поныне обиженные неласковой царевной князья бродят по автотрассам и пугают припозднившихся водителей. Кого в могилу сведут, кого - если повезет - в близлежащий кювет.

12. Чумной переулок.

Пречистенка, Чертольский пер., м. Кропоткинская.

Когда-то Пречистенка именовалась Чертольем: так прозвали глубокий овраг и ручей, что протекал на месте обжитой улицы. Овраг - стало быть, Черторой, черт рыл. Здесь и язычники когда-то обитали, приносили жертвы Перуну. В 1656 году царь Алексей Михайлович, который ездил этой дорогой поклоняться иконам в Новодевичий монастырь, велел дурное имя сменить на пречистое. Но святой земля не стала: рядом, в переулке, устроили Божедомку - "убогий дом", то есть морг, в который свозили преставившихся бедолаг без роду без племени. Тут при Сталине снесли церковь Спаса Нерукотворного: вырытые мешки с костями долго еще валялись в Чертольском переулке. Теперь на прахе типовая московская школа. Но сироты и приезжие успокоиться в чертольских могилах не захотели. До сих пор ночами шепчутся в переулке черные тени да являются школьникам темные старушки из здешнего приюта для убогих, что сломали еще двести лет назад.

13. Актеркины пруды.

Останкинская усадьба, здание Телецентра, м . ВДНХ.

Телевизионные земли в столице считаются вредными из-за электромагнитного излучения множества антенн. Но сила здесь таится более древняя и менее доступная пониманию. Старое Останково было местом языческим, бесовским, потому-то здесь и устроили кладбище для самоубийц - отсюда и название. Позже графы Шереметевы построили тут усадьбу и домашний театр. Крепостные актрисы жили невесело: они болели чахоткой, их пороли розгами, и в конце концов многие топились в здешних прудах, которые прозвали "актеркиными". Теперь на костях утопленниц стоит жилая высотка, а на древнем погосте - малое здание Телецентра. Говорят, не одну сотню лет перед несчастьями и катастрофами появляется старуха с клюкой: то смерть графини Шереметевой предскажет, то пожар в башне.