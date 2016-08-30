Семь названий России

«Россия» — название относительно новое. До этого наша территория была занесена в исторические анналы и нанесена на географические карты совсем под другими именами.

1.Гиперборея

Легендарная страна древнегреческой мифологии. Многие ученые утверждают, что гиперборейцы много тысяч лет назад обитали на территории Русского Севера. Интересно, что даже на многих средневековых картах эти земли были обозначены как Гиперборея. Древнегреческий историк Диодор Сицилийский описывал гиперборейцев, как баловней судьбы, точнее – бога Аполлона, по, который часто навещал эти края и откровенно покровительствовал Гиперборее. Диодор не без зависти писал: «Даже смерть приходит к гипербореям как избавление от пресыщения жизнью, и они, испытав все наслаждения, бросаются в море».

2.Сарматия

Границы это страны простирались от Черного моря до Урала. Некоторые историки говорят, что Сарматию заселили выходцы из мифологической Гипербореи, которые вытеснили скифов и стали править их населением. Интересно, что, многие роды (гербы) польских шляхтичей считает, что произошли именно от сарматов (так называемый сарматизм). Кстати, Михайло Ломоносов в противовес защитникам норманнской теории считал, что истоки русской государственности нужно искать именно в сарматской традиции

3.Тартария

Этим небезобидным названием территорию нашей страны европейские картографы обозначали аж до XIX века. Многие отечественные историки оптимистично связывали название «Тартария» с татарским народом. Но вряд ли западноевропейские географы средних веков разделили бы с ними такой позитивный настрой, поскольку имя «Тартария» они связывали с Тартаром, адом древнегреческой мифологии, куда были низвергнуты бог Кронос (он же Сатурн) и другие титаны. Локализацией этого гиблого места на Русской Земле мы обязаны астрологам, согласно расчетам которых, именно эта территория управляется планетой Сатурна со всеми вытекающими последствиями. Любопытно, что Нострадамус в своих «Центуриях» сулил хэппи-энд Тартару, утверждая, что землю Сатурна в конце времен будет ждать чуть ли не Золотой век.

4.Гардарики

Так называли нынешнюю территорию России норманны и прочие викинги. С исландского слово «гардарики» можно перевести, как «страна городов». Учитывая тот факт, что норманны, повидавшие на своем веку немало стран и краев, «городским» именем назвали только Россию, то можно судить о высоком уровне цивилизации наших предков.

5.Великая Швеция

Знаменитый исландский скальд и политический деятель Снорри Стурлуссон, живший в конце XII-начале XIII века, называл европейскую территорию нынешней Российской Федерации Великой Швецией (на исландском — Свитьод). То есть в какой-то степени мы, граждане России, являемся шведами. Только большими, или великими. Вот так скальд описывает Россию-матушку в сборнике саг «Круг первый»: «К северу от Черного моря простирается Свитьод Большая или Холодная. Некоторые считают, что Великая Свитьод не меньше, чем Великая Серкланд (Страна Сарацинов), некоторые сравнивают его с Великой Блоланд (Африка). Северная часть Свитьод не заселена из-за морозов и холодов. В Свитьод много больших херадив (городов). Там также много разных народов и много языков. Там есть великаны и карлики, там есть синие люди и много разных удивительных народов…». Собственно, со времен Снорри Стурлуссона мало что изменилось. Разве, что синих людей нечасто встретишь.

6.Ас-Славия

Такое название дали Руси арабские географы Эль-Фарси и Ибн-Хаукаль в X веке. Столицей Ас-Славии был город Салау. Многие историки отождествляют Ас-Славию с Новгородской землей, а Салау – с легендарным городом Словенск, который находился недалеко от нынешнего Великого Новгорода. Интересно, что арабские историки еще давали несколько названий российским территориям: Артания и Куява. О локализации Артании до сих пор идут споры: некоторые историки помещают ее в районе современной Рязани. Куяву же четко связывают с Киевской землей

7.Московия

Здесь, кажется, все ясно: Россию называли Московией благодаря ее столице. Правда, ряд источников утверждают, что название Московия происходит от Мосоха (или Мешеха), внука Ноя. Дескать, он и был основателем народа «московитов». Интересно, что эта версия была прописана в «Синопсис, или Краткое описание о начале русского народа», который был издан в 1674 году в стенах Киево-Печерской Лавры. Многие историки шли еще дальше, заявляя, что слова «Московия» и «Москва» не имеют друг другу никакого отношения. Если название государства происходила от потомка ветхозаветного пророка, то столица этого государства – от некоего местного божка племени меря, которое, как известно, было аборигенами земли нынешнего Московского региона.