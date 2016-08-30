Загадки фонтана "Дружба народов" на ВДНХ

Фонтан "Дружба народов" является самым главным символом ВДНХ ( ранее ВСХВ).

Сооружение построено по проекту творческой группы: архитектора Топуридзе, инженера Клявина и скульпторов Баженовой, Тенеты, Чайкова, Рылеевой и Гаврилова. Торжественное открытие состоялось в 1954 году. Изначально проект носил имя "Главный фонтан", в 1953-1954 годах - "Золотой сноп", а с августа 1954 г. - "Дружба народов".

Фонтан на плане -овальный, а вовсе не круглый, как полагают многие. Бассейн выполнен в виде вытянутого 8-миугольника. Размеры: по большой оси - 81 метр, а по малой - 56 метров. Длина по периметру -170 метров. Площадь - 3723 м кв.

В центре фонтана расположен огромный сноп, сиволизирующий основные с\х культур СССР. Сноп сделан из меди способом выколотки. По перифирии сооружения - скульптуры колхозниц из бронзы с позолотой.

Москвичи, может, и знают, а, вот, гостям столицы вряд ли придет в голову пересчитать золоченые скульптуры прекрасных девушек у фонтана. Зачем? Если каждый помнит, что республик в СССР было ровно пятнадцать.

Что за сюрприз? 16 величественных дам! Откуда же взялась еще одна фигура?

Оказывается, вплоть до 1956 г. в состав СССР входила Карело-Финская ССР, позже преобразованная по указанию Никиты Хрущева в автономную республику Карелия. Думаю, это событие сыграло большую роль в будущем при распаде СССР. Страшно представить потенциальный отрыв Карелии от России. Это был бы непоправимый урон. Спасибо, товарищ Хрущев!

Но вернемся к фонтану. Вот, та самая скульптура карельской девушки.

Её , конечно, оставили, то ли рассчитывая на невнимательность советских граждан, то ли не желая рушить прекрасное произведение искусства. Уверена, что второе. Да и у кого бы поднялась рука?

Растения, использованные в оформлении скульптур:

1. Девушка из Белоруссия держит в руках яблоко, ягоды и лен.

2. Дама Россия - рожь.

3. Украинка представляет цветы, пшеницу, виноград и подсолнух.

4. Узбечка и Азербайджанка - хлопок.

5. Армянка с Грузинкой держат виноград.

6. Девушка из Литвы - цветы, лен и ячмень.

7. Дама из Латвии - пшеницу.

8. Карелка держит какие-то цветы и вроде бы ель.

9. Эстонка протягивает зрителю цветы, и... капусту (?).

10. Молдавия отвечает за кукурузу и виноград.

11.Киргизия демонстрируют гирлянды, цветы.

12. Казашка держит пшеницу (целина! все помним).

13. Туркмения - хлопок.

Эта информация неточна. Если заинтересуетесь, приглядитесь повнимательнее к тамошнему гербарию.

Порядок расположения фигур фонтана.

Особой логики нет, кроме того, что Россия, Украина и Белоруссия расположились в центре (с видом на Центральный павильон).

Если посмотреть на "Дружбу народов" от Главного павильона по ходу часовой стрелки, то получится так:

РСФСР- Украина - Узбекская ССР - Грузинская ССР - Литовская ССР- Латвийская ССР - Таджикская ССР- Туркменская ССР - Карелия - Эстония - Армения - Молдавия - Киргизия - Азербайджан - Казахская ССР - Белорусская ССР.