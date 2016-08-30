История московских поговорок и крылатых фраз

Откуда взялись выражения «Москва слезам не верит», «Орать во всю ивановскую» и «Откладывать в долгий ящик»? Заглядываем на странички истории.

1. «Москва слезам не верит».

Это крылатое выражение было популярно еще за столетия до выхода знаменитой советской мелодрамы. Есть две версии его происхождения: 1) Оно возникло во время возвышения Московского княжества, когда с городов взималась большая дань. Города направляли в Москву челобитчиков с жалобами на несправедливость. Царь иногда сурово наказывал жалобщиков для устрашения других; 2) выражение возникло после освобождения от татарского ига, когда пала вольность Новгорода и укрепилась власть Москвы, в Новгороде возникли поговорки Москва бьет с носка и Москва слезам не потакает (не верит).

2. «Орать во всю ивановскую».

Это выражение также известно очень давно и употребляется достаточно широко. История его возникновения такова: возле колокольни Ивана Великого в московском Кремле когда-то была площадь, называвшаяся Ивановской. Здесь все время теснился простой люд, обмениваясь сплетнями и торгуясь. Ни газет, ни радио тогда, разумеется, не было, и поэтому глашатаи и «площадные подьячие» на всю Ивановскую площадь выкрикивали очередной царский указ. Так в нашем языке и укрепилось это выражение, обозначающее особенно громкий крик.

3. «На Кудыкину гору».

Многим из вас с детских лет известно, что иногда на вопрос: «Куда путь держите?» можно получить шутливый ответ: «На Кудыкину гору!». При этом Кудыкина гора – это невымышленное, а реально существующее место. Это две деревни Кудыкино и Гора, которые находятся в Орехово-Зуевском районе Московской области, рядом с городом Ликино-Дулёво. Одна из многочисленных версий происхождения фразеологизма гласит, что когда-то эти населенные пункты были центром Кудыкинской волости, и якобы на вопрос, куда направляются местные жители или приезжие, часто звучал ответ: «На Кудыкину гору». Постепенно эта фраза распространилась далеко за пределы Кудыкинской волости, и связывать ее с реальными деревнями перестали.

4. «Филькина грамота».

Вначале так говорили просто о документах, не имеющих юридической силы. А теперь это означает также и «невежественный, безграмотно составленный документ». Выражение это, так сказать царского происхождения. Московскому митрополиту Филиппу Колычеву не нравилась проведенная Грозным военно-экономическая реформа - опричнина. Набеги опричников на боярские дворы, массовые казни, террор посадских людей заставили митрополита обратиться к царю с увещеваниями одуматься и вернуться к Богу. Сколько именно писем написал Грозному Филипп, неизвестно, но, как сообщают летописи, все "филькины грамоты" царем были уничтожены, а сам митрополит впал в немилость.

5. «Долгий ящик».

Он на самом деле существовал. И был именно долгим. Переехав в сельцо Коломенское, царь Алексей Михайлович решил бороться с бюрократией и коррупцией - декларации о доходах тогда были не в моде, и решил он целиком положиться на мнение простого народа. На всю Москву был объявлен царский указ, что отныне все жалобы и челобитные можно опускать в "долгий ящик", которые дьяки поставили возле коломенского дворца.

Но игры в демократию продолжались недолго. Алексею Михайловичу надоело читать многочисленные жалобы, согласно которым ему следовало вырезать добрую половину своих самых знатных слуг, и письма из "долгого ящика" вынимать перестали.

В конце концов ящик исчез, а крылатое выражение, пережив 300 лет, осталось.

6. «Делу время, а потехе час».

В отличие от многих русских пословиц, эта является не плодом народного творчества, а реальной цитатой. Некогда эти слова были произнесены царем Алексеем Михайловичем по поводу соколиной охоты.

В XVII в. охоту называли потехой. Сам Алексей Михайлович потешиться очень любил (ему обязаны появлением в Москве Сокольников), но знал меру. Прочитав в "Уряднике" хвалебную главу о соколиной охоте, поставленной авторами выше всяких других дел, царь взялся за перо и отписал: "...правды же и суда и милостивыя любве и ратного строя николиже позабывайте: делу время, а потехе час".