Подземные «призраки»: как выглядят заброшенные станции метро

Станция метро «Первомайская», Москва

Московская «Первомайская» стала первой временной станцией метро в СССР. Открытая в 1954 году на Арбатско-Покровской линии, она разместилась на территории электродепо «Измайлово» и функционировала до сдачи в эксплуатацию в 1961 году станции «Измайловская» и продления линии далее на запад Москвы.

Удивительно, но, понимая, что «Первомайская» будет работать лишь несколько лет, архитекторы тем не менее не отказали ей в достаточно пышном декоре, свойственном станциям, которые строились в 1930—1950-е годы. Особенно впечатляет полноценный наземный вестибюль, оформленный в духе освоения классического наследия. На снимке 1955 года благодаря монументальной постройке с двумя арками, украшенной традиционной буквой «М» и надписью «Метрополитен имени Л. М. Кагановича», «Первомайская» кажется полноценным роскошным метровокзалом.

Внутри станция все же выглядела скромнее, хотя и тут проектировщики постарались украсить ее доступными способами. Помпезные люстры и лепные барельефы на стенах недвусмысленно напоминают об эпохе, а ритмике металлических кронштейнов, поддерживающих кровлю, не откажешь в индустриальном изяществе.

После 1961 года «Первомайская» была приспособлена под один из ремонтных цехов депо «Измайлово», а пышный вестибюль занял актовый зал этой организации. О другой — пусть и короткой — жизни объекта до сих пор напоминают сохранившиеся на стенах «архитектурные излишества» и мраморно-плиточная облицовка. Исчезли лишь разобранная под дополнительный тупик платформа да те самые люстры.

Станция метро «Калужская», Москва

Спустя три года после закрытия «Первомайской», в 1964-м, на юго-западе Москвы, на территории депо «Калужская», в эксплуатацию была сдана одноименная станция, ставшая конечной (на то время) на Калужско-Рижской линии. В духе хрущевских воззрений на архитектуру она получилась уже куда более минималистичной с точки зрения художественного оформления.

Спустя 10 лет рядом открылась новая, уже подземная «Калужская», поезда пошли мимо электродепо, и временную станцию там закрыли, переоборудовав ее под склад. В отличие от «Первомайской», старая «Калужская» сохранила свою платформу, а вестибюль был приспособлен под комнаты отдыха машинистов.

Среди прочего сейчас на бывшей станции хранится и контактно-аккумуляторный электровоз ВЭКА-001, единственный экземпляр этого вида подвижного состава в Москве.

Станция метро «Спартак» (бывшая «Волоколамская»), Москва

Самым ярким примером «истинного призрака» — недостроенной промежуточной станции — в московском метро долгое время являлась станция «Волоколамская». Она была запроектирована на территории бывшего аэродрома в Тушино, который планировалось в будущем превратить в крупный жилой массив. Объект соорудили в конструкциях на Таганско-Краснопресненской линии еще в 1975 году, однако никакой необходимости вводить его в строй вместе с остальным пусковым участком в то время не было. От строительства спального района отказались, «Волоколамская» оказалась закопана посреди огромного поля, где не существовало абсолютно никаких зданий, которые генерировали бы хоть малейший пассажиропоток.

Лестничные и эскалаторные ходы возведены не были, под них только оставили заделы в торцах станции. Сам метровокзал, естественно, не получил никакой отделки и был законсервирован. Пассажиры поездов почти 40 лет могли наблюдать его на перегоне между станциями «Тушинская» и «Щукинская».

Светлое будущее у «Волоколамской» появилось лишь в 2010 году, когда на Тушинском поле началось сооружение стадиона для футбольного клуба «Спартак» (Москва). В апреле 2013 года станцию, к тому времени уже переименованную в «Спартак», начали расконсервировать и активно достраивать. В конце августа — начале сентября оба объекта будут открыты для публики и одной — самой известной — «станцией-призраком» в Москве станет меньше.

Станция метро «Деловой центр», Москва

Еще одна построенная в конструкциях «про запас», но так пока и не открытая «станция-призрак» московского метрополитена. Комплекс из двух одноименных станций под «Москва-Сити», районом небоскребов российской столицы, был сооружен еще в 2004—2005 годах в качестве одного из элементов его центрального ядра. Первый из метровокзалов был наконец сдан в эксплуатацию в конце января 2014 года, войдя в состав Калининско-Солнцевской линии. Второй, относящийся к перспективному Третьему пересадочному контуру московского метро, еще ждет своей очереди. Впрочем, 40-летней судьбы призрака «Волоколамской» — «Спартак» он не повторит: текущие планы предполагают его открытие в конце 2015 года.