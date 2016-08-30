Сухарева башня: «самое страшное место» Москвы

Наверное, в каждом городе есть места, которые народ называет «черными». В Москве до 30-х годов XX века таким местом была Сухарева башня.

Некогда по Земляному валу тянулись Стрелецкие слободы, где квартировалась городская охранная стража, которая вне службы занималась ремеслами и торговлей. Около Сретенских ворот в XVII веке располагался Сухарев полк, названный по имени полковника его Лаврентия Сухарева. Именно на том месте была построена башня, получившая название Сухаревская. Высота башни была более 60 метров. Хотя предание именует Лефорта зодчим этого памятника, но существует версия, что башня была сооружена по планам Петра I.

Общество Нептуна

В Сухаревской башне располагался так называемый Рапирный зал, где можно предположить, учили фехтованию. Предание гласит, будто в нем проходили тайные заседания некоего общества Нептуна, председателем которого был Лефорт, а первым надзирателем - Петр I. История от нас скрыла происхождение и истинную цель этого тайного общества. Однако была в народе молва, будто там хранилась черная книга, охраняемая 12 духами и "после закладенная в стену, где и заколочена алтынными гвоздями".

Кольцо власти

По легенде в Сухаревской башне хранилась «Соломонова печать на перстне со словами SATOR, AREPO TENET OPERA ROTAS. «Можно сим перстнем делать разно: к себе печатью превратишь, невидим будешь, от себя отвратить все очарования разрушишь, власть над сатаной получишь…».

Башня колдуна

Предание гласит о том, что какое-то время в башне располагалась алхимическая лаборатория Якова Брюса, одного из ближайших сподвижников Петра I, имевшего репутацию чародея. Здесь Брюс якобы занимался составлением эликсира живой и мертвой воды. Перед смертью якобы он отдал склянку с живой водой своему камердинеру и велел поливать ею себя вскоре после кончины. Когда камердинер стал исполнять такое приказание, усопший начал шевелиться; исполнитель испугался и, уронив из рук склянку, разбил ее. Брюсу так и не суждено было «воскреснуть».

Знак для Бонапарта

За день до вступления Наполеоновских войск в Москву, ястреб, с путами на ногах, запутался в крыльях двуглавого медного орла на шпиле Сухаревской башни. Птица долго трепыхалась, пока не издохла. Народ, наблюдавший за этим, толковал: «Вот так-то видно и Бонапарт запутается в крыльях Русского орла».

Клад

Московская легенда гласит, что Сталин принял решение разрушить Сухаревскую башню, с целью найти какой-то клад. Поэтому башню разбирали очень аккуратно, по кирпичику.

Башне не быть!

В 1982 году исполком города Москвы принял решение о восстановлении Сухаревской башни. Был объявлен конкурс проектов, однако ни один из них не был принят и восстановление не состоялось. Видимо, на это у властей были более весомые причины, нежели простое недовольство предложенными проектами.