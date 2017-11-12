За что казнили в царской России

Собственно, изучаю в связи с одной из своих работ вопрос смертной казни в России с древнейших времен до наших дней, копаюсь там в источниках. Не так давно, в домашней библиотеке обнаружил книгу (доселе не читаную – домашние говорят, недавно на книжном развале по дешевке взяли), собственно называется «Смертная казнь: За и против», 1989 года. Сама книга, несмотря на то, что название как бы подразумевает дискуссию, весьма четко ориентирована против смертной казни, да и ко всем прочему, пестрит перестроечными штампами, про кровавый сталинский режим и 20млн. репрессированных…Да-да, а это еще 1989 год. Но речь собственно не об этом.

Весьма информативной вышла глава про смертную казнь в царской России, где приведен фрагмент документа начала века, где дан список казненных с 1826 года по 1906 год, который был опубликован в сборнике статей «Против смертной казни» под редакцией М.Н.Гернета в Москве, в 1906 году – читай на волне кровавой русской революции (самое время борьбы за отмену смертной казни). Электронного варианта не обнаружил, есть лишь сканы. Сам список разумеется не полный, но он вполне дает возможность выстроить картину нарастания внутренней напряженности в обществе и нарастания числа приговоров с преддверии революционных волнений.

Сам список довольно объемный, поэтому запомнившиеся эпизоды:

1.Писатель Достоевский – По делу петрашевцев в 1849 году приговорен к расстрелу, заменен на 4 года каторги.

2. Поэт Плещеев – По делу петрашевцев в 1849 году приговорен к расстрелу, разжалован рядовым в линейные батальоны.

3. Офицеры Аригольд и Сливицкий в 1862 году приговорены к расстрелу за хранение и распространение среди солдат брошюр возмутительного содержания. По этому же делу прошел подполковник Красовский, которому смертная казнь была заменена каторгой.

4. Офицер Ушаков в 1863 году приговорен к расстрелу за пропаганду между фабричными рабочими, заменен каторгой.

5. Штабс-капитан Иваницкий, поручик Мрочек, подпоручик Станкевич и еще ряд лиц расстреляны в 1864 году по делу о «Казанском заговоре». В следующем году по этому же делу расстрелян офицер Черняк.

6. Студент Каракозов был повешен в 1866 году после неудачной попытки покушение на Александра II, проходивший по тому же делу Ишутин «отделался» каторгой.

7. Некий Иван Ковальский был расстрелян в 1878 году за вооруженное сопротивление жандармам.

8. Офицер Дубровин и еще трое лиц в 1879 году приговорены к смертной казни через расстрел, но были повешены.

9. Рабочий Тихонов, рабочий Окладский, а так же Желябов, Тимофей Михайлов, Кибальчич, Рысаков, Софья Перовская – приговорены в 1881 году к повешению за убийство императора Александра II. Проходившая по делу Геся Гельфман – умерла в Петропавловской крепости.

10.Некий Щедрин в 1881 году приговорен к смертной казни в городе Киеве, которую заменили каторгой. Но фигурант не успокоился, и в том же году повторно приговорен к смертной казни за оскорбление действием тюремного инспектора, но по привычке, смертную казнь заменили на приковывание к тачке.

11. Нагорный и Евсеев в 1882 году приговорены к смерти за убийство шпиона Прейма. Заменили на каторгу.

12. Студент Желваков и рабочий Халтурин в 1882 году приговорены к смерти в Одессе за убийство военного прокурора. Повешены.

13. Мария Кутитонская в 1883 году приговорена к смерти за попытку убийства губернатора. Заменили на каторгу.

14. Учитель гимназии Неустроев в 1883 году посмел дать пощечину генерал-губернатору и был расстрелян.

15. Мышкин и Минаков в 1884 году были расстреляны за оскорбление надзирателя в Шлиссельбургской крепости.

16. Офицеры Штромберг и Рогачев в 1884 году повешены в Санкт-Петербурге.

17. Мировой судья Бордовский в 1885 году приговорен к повешению в Варшаве, но «отделался» каторгой. По делу проходило еще несколько человек.

18. Студенты Генералов, Осипов, Ульянов, Андрюшкин, Шевырев повешены в Санкт-Петербурге за покушение на жизнь императора Александра III. Как утверждают некоторые товарищи (хотя факты этого не подтверждают) Ильич мстил Романовым за брата.

19. Зотов, Коган-Бернштейн и Гаусман в 1889 году повешены за вооруженное сопротивление властям.

20. Иван Каляев повешен 10 мая 1905 года за убийство Великого Князя Сергея Александровича.

21. Окржея приговорен 11 июня 1905 года в Варшаве за бросок бомбы в полицейский участок. Повешен.

22. Рабочий Тевзадзе17 лет приговорен в 1905 году к смерти за убийство тифлисского кондитера Алихванова. Была ли заменена смертная казнь на каторгу – точной информации не нашел. Но сам факт приговора несовершеннолетнему имеет место быть.

Рабочий Тевзадзе

23. Каспржак, 65 лет повешен в Варшаве за убийство двух городовых и двух офицеров в Варшаве. Повешен. Лютый дед…

24. Никифоров в том же году повешен в Нижнем Новгороде за убийство начальника охранного отделения.

25. Матросы Дайнего и Кашуба расстреляны в Севастополе 3 сентября 1905 года (здесь и далее 1905 год) за восстание на броненосце «Георгий Победоносец»

26. Малолетний Агасеньянц приговорен к смерти (с группой других лиц) за убийство бывшего бакинского губернатора князя Накашидзе. Дело направлено на доследование.

27. Салам Оглы – казнен за убийство стражника и вооруженное сопротивление 25 сентября.

28. Орыма – казнен 30 сентября в Варшаве за убийство казака.

29. Джорджий – казнен в Баку 22 сентября за убийство околоточного надзирателя.

30. Розенгольц, Гольшвин, Рифкинд, Шаер, Пфефер расстреляны 3 января 1906 года в Варшаве за принадлежность к боевой организации анархо-коммунистов. Поклонники жидо-массонских заговоров ликуют.

31. Владелец книжной лавки Озоль расстрелян по приговору военного суда в Венеде, Лифляндской губернии.

32. Заславский 16 лет приговорен к смерти за попытку освободить арестованного. Приговор заменен бессрочной каторгой.

33. Качегар Струнин приговорен к смерти за покушение на коменданта Кушкинской крепости Прасолова. Заменено на каторгу.

34.Иван Пулихов приговорен к смерти за покушение на минского губернатора Курлова и полицейского Нарова. Повешен.

35. Ян Борзин – убийство казака в Риге. Казнен.

36. Рабочий Баташев – нанесение раны жандарму в Туле. Казнь заменена на каторгу.

37. Якунович – покушение на убийство околоточного надзирателя в Вильно. Казнь заменена на каторгу. Эх, поменять пару букв местами и такой черный пиар можно было бы развернуть.

38. Джорбжиашвили – убийство генерала Грязнова в Тифлисе. Казнен 1 марта.

39. Директор реального училища Окунцов, доктор Шинкман и ссыльный Мирский приговорены к смерти за издание «Революционной газеты», все трое отделались каторгой.

40. Неизвестная – убийство генерал-адъютанта Сахарова в Саратова. Казнь заменена каторгой.

41. Орына и Барышевич казнены за нападение на патруль в Варшаве.

42. Техник Григорович, помощник начальника станции Цукерман, рабочий Столяров, работник железной дороги Ванштейн – расстреляны за забастовку. Директор музея в Чите Кузнецов, работник железной дороги Кларк, мещанин Кривоносенко и рядовой Фабричный – приговор заменен на каторгу.

43. Лейтенант Шмидт, кандуктор Частник, командор Антоненко и машинст Гладков расстреляны 18 февраля за восстание на крейсера «Очаков».

44. Крестьянин Ян Бауман казнен за убийство городового в Риге.

45. Присяжный поверенный Теманс и товарищ городского головы в Ревеле приговорены к повешению, но не разысканы.

46. Несовершеннолетний Слиндер приговорен к смерти за покушение на убийство жандарма в Вильне. Был ли приговор приведен в исполнение, обнаружить не удалось.

47. Крестьянин Коротков был казнен в Екатеринославе за участие в сообществе с целью ниспровержения существующего строя.

48. Рядовой дисциплинарного батальона Жуков приговорен за покушение на генерала. Приговор заменен каторгой.

49. Финовский и Боришевский казнены за нападение на патруль в Люблине.

50. Михельсон – казнен за стрельбу в чиновников и полицейский, а так же за нападение на ювелирный магазин. Лихой еврей…

51. Спек – покушение на убийство полицейского – казнен.

52. Бисенок – стрельба в драгуна в Митаве – казнен.

53. Берденников – убийство надзирателя в Томске – казнен.

54. Несовершеннолетный Иогансон приговорен к смерти за нападение на городового в Риге. Дело кассировано.

55. Иван Хойнатский и Владислав Гузинский повешены в Варшаве за разгром минного управления и оскорбление портрета Государя. Что там говорили, про расстрелы за оскорбление портретов Сталина?

56.Спиридонова — убийство Луженовского, смертная казнь заменена каторгой.

57. Несовершеннолетний Гланто приговорен к смерти за убийство кассира. Был ли приговор приведен в исполнение, не обнаружил.

58. Крестьянин Гольдьберг казнен за покушение на убийство двух городовых.

И так далее…

В общем, список весьма интересный.

Некоторые выводы:

1. В Российской Империи к смерти приговаривали несовершеннолетных, в том числе и 16 лет. По ряду случаев нет никаких данных указывающих на то, что приговор не был приведен в исполнение. Собственно, это к вопросу о известной дискуссии о «расстрелах детей» в Советском Союзе.

2. Некоторые случаи чисто визуально смотрятся вопиюще, вроде казней за оскорбления портретов и пощечины.

3. Поражает странная избирательность властей в период революционной бури, одних люто карают даже за покушения, другим заменяют казнь каторгой.

4. В списке по мере приближения к революции, увеличивается кол-во приговоров военным, что хорошо подтверждает известный тезис Ильича про заколебавшуюся опору царизма, собственно эти убийства и приговоры, первые всходы будущих массовых расправ над офицерами.

5. Кол-во евреев, значительно, но отнюдь не доминирующе. Русских фамилий засветившихся на ниве революционной борьбы, лопатой греби.

6. Само собой, список хоть и далеко не полный, но дает понять, что в целом, смертная казнь по нашим нынешним представлениям применялась в РИ довольно ограничено (есть подозрения, что в период Гражданской Войны Белые и Красные в отдельные месяцы строгали больше трупов без суда и следствия, нежели царские суды за 100 лет. Собственно, по нынешним оценкам, Красный Террор унес около 50тыс. жизней. Есть подозрение, что Белые не сильно отстали (ждем адекватных исследователей, которые наконец соизволят систематизировать данные по Белому террору, а то сейчас все больше сказочники попадаются).Так сказать, новое время — новый размах. В виду этого можно заключить, если судить не с точки зрения марксизма-ленинизма, а скажем с точки зрения тогдашних правителей России, их вина не в том что много вешали и расстреливали, а скорее наоборот — для сохранения той системы надлежало стрелять и вешать куда как больше. В период Столыпинской реакции этим попытались заняться и на время это даже помогло, пламя революции удалось на время притушить, загнать так сказать в чулан. Но как только империя начала шататься не выдерживая тягот мировой войны, все это вылезло вновь на волне государственного переворота в Феврале 1917 года. И сразу аукнулись все эти каторжане, не расстреляны эсеры, матросы помнившие буйный 1905 год и т.д. и т.п.

Как мне кажется, все борьба царизма с революцией наполнена какой-то половинчетостью и двойственностью. В одном флаконе соседствуют желание люто карать ниспровергателей и странное желание идти на поводу у либеральной общественности проявляя ненужный гуманизм.

В общем и целом, список конечно неполный, но в ряде моментов весьма красноречивый. В целом же, как для сугубо перестроечной книги, список представляется исключительно ценным. Кому интересно, с полными сканами списка можно познакомиться выше.Да и по ссылке есть немало интересного о смертной казни в царской России.