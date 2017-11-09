Семь холмов Москвы

Выясняем, почему Москву считают третьим Римом, где в городе самый высокий холм и на каком холме был основан город.

1. Боровицкий холм

Назывался также «Маковицей». Здесь, на месте бора, была основана Москва и сегодня стоит Кремль. В Риме — Палатин, первый заселенный людьми холм. где были волчьей грудью вскормлены братья Ромул и Рем, первый впоследствии заложил Рим.

2. Чертольский холм

Склон этого холма — Волхонка. «Чертовское» название связано с соседним ручьем — крутым и извилистым, будто «черт рыл». На возвышении располагался Алексеевский монастырь, замененный в XIX веке Храмом Христа Спасителя. В Риме — Квирина, самый высокий из семи холмов Рима.

3. Псковская горка

Часть московского посада, с помощью которого Москва росла за пределы Кремля. Здесь селились ребята из Пскова, часто попадающие в «Псковскую» тюрьму, которая после переехала за пределы города и стала Бутыркой. В Риме — Эсквилин, с поселением чуть моложе Палатина.

4. Швивая горка

Стоит у места впадения Яузы в Москвуреку. Самую высокую часть горки в советскую эпоху заменили на сталинскую высотку на Котельнической набережной. В наши дни горка остается густонаселенным районом. С востока ограничена Садовым кольцом, по которому в прежние времена проходил земляной вал. В Риме — Виминал. Большую часть его застройки составляли жилые здания. С восточной стороны холма проходила Сервиева стена с Виминальскими воротами.

5. Ивановская горка

Названа по Ивановскому монастырю. Помимо него здесь и сегодня расположено много церквей. Знатных усадеб здесь было немного — куда большую известность получила знаменитая Хитровка, ставшая прибежищем для «низов» общества. В Риме — Целий, сейчас — развалины древнеримских святилищ и языческих храмов. Большую часть своей истории имел славу плебейского района, где проживали люди небогатые.

6. Тверской холм

Заселен в связи с появлением дороги на Тверь. После на возвышении появился Страстной монастырь, а дорога стала магистралью между двумя столицами — что не отразилось на качестве трассы. В Риме — Капитолий, центр государственной власти в Древнем Риме.

7. Сретенский холм

До 1934 года высшую точку холма обозначала Сухарева башня — один из неофициальных символов старой Москвы. Территорию вокруг башни занимала знаменитая на весь город барахолка, а соседние переулки были известны как место проживания людей небогатых и незнатных. Один из кварталов слыл центром сосредоточения публичных домов. В Риме – Авентин. Поначалу был слабо заселен, впоследствии стал главным районом римских плебеев.