80 лет на охране Кремля: кого берут в Президентский полк и чему там могут научить

Полное название звучит как Президентский полк Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны Российской Федерации. Без преувеличений, почетный караул у мемориала "Могила Неизвестного солдата" под стенами московского Кремля является одной из визитных карточек не только столицы, но и всей страны. Однако кремлевцев нельзя назвать чисто церемониальным полком. Это полноценное боевое подразделение, в штатном расписании которого есть и химики и санитары и водители с тыловиками. Кроме того, к общевойсковой подготовке добавлены и специальные психологические дисциплины, чтобы охраняющий Кремль солдат смог отличить заблудившегося туриста от невменяемого человека.

Служба





Хотя конечно у каждого подразделения в Президентском полку есть своя подготовка, с упором на необходимые дисциплины. Так у кавалерийского эскорта это верховая езда и ветеринария. Причем большинство сидящих в седле – контрактники, чтобы конь привыкал к одному всаднику. Поэтому предпочтения делаются уроженцам Краснодарского края и Ростовской области, в чьих казачьих кровях течет умение управляться с лошадьми. Кони тоже русской верховой и тракенинской пород, их в полку около ста голов.

Кстати кони – это не единственные представители животного мира, которые несут строевую службу в Президентском полку ФСО. Уже более 10 лет небо над Кремлем охраняют соколы, которые берегут купола церквей и звезды башен от голубей и ворон.

Мало кто знает, что солдаты полка, которые несут службу у "Поста №1", для начала проходят двухмесячный курс подготовки на специальной базе в районе Купавны, где для них выстроен макет Могилы Неизвестного Солдата. Лишь после многих часов учебных караулов солдат допускается к мемориалу. Но перед этим он сдает зачет, который проводят в Александровском саду ночью, когда тот закрыт для посещения.

Начинается служба почетного караула в 8 утра и длится до 22 часов. У вечного огня караульный стоит час, после чего, под бой курантов к ним приходит смена и караул уходит на трехчасовой отдых, чтобы потом вновь заступить на почетный пост.

Элитные рекруты

Набор в президентский полк ведется в 48 регионах России. Как рассказала ТАСС командир полка, генерал-майора Олег Галкин, еще до начала весеннего призыва "купцы" от полка отправляются в регионы, чтобы начать предварительный отбор кандидатов. Требования к кандидатам соответствующие месту несения службы – по табелю военных медиков – это призывники категории "А" — рост от 175 до 190 см, нормальное соотношения роста и массы тела, хорошее зрение и слух, отсутствие дефектов на открытых частях тела. О татуировках и пирсинге, понятное дело, речи быть не может. В полк могут попасть только люди с законченным средним образованием, а наличие высшего – будет дополнительном плюсом. Однако самый главный критерий – желание самого призывника. После прохождения всего отбора он должен четко сформулировать – почему он хочет служить в Президентском полку. Многие за год службы настолько проникаются службой в ПП, что по окончании остаются здесь на контракт.

Виталий Кокорин