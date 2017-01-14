Какие тайны скрывает мавзолей Ленина

На протяжении 90 лет длится эксперимент по сохранению тела вождя мировой революции, основателя Советского Союза, Владимира Ильича Ленина. 22 апреля, в годовщину его рождения, тысячи россиян и гостей столицы по традиции придут на Красную площадь в Москве, к Мавзолею, чтобы посмотреть на Ленина, который благодаря уникальной работе российских ученых остается «живее всех живых».

В нынешнем году телу вождя исполнится 146 лет. При таком почтительном возрасте он, тем не менее, выглядит, как при жизни. А все благодаря разработкам нескольких поколений советстких и российских ученых. Задачу по сохранению тела Владимира Ленина выполняет московский Учебно-методический центр биомедицинских технологий, в составе которого 5-6 анатомов, биохимиков и биохирургов.





Надо отметить, что за почти целое столетие вокруг тела Ленина выросла целая наука. Сегодня ученые помогают сохранять тела еще нескольких мировых лидеров: вьетнамского руководителя Хо Ши Мина, а также северокорейских отца и сына Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.

Методика, разработанная российскими учеными уникальна. Все, что было известно ранее, позволяет сохранить биомассу, биоматериал, но не внешний вид, гибкость, цвет. Экспертам же, работающим на Мавзолей удается добиться именно стабильности внешней облочки вождя, хотя стоит констатировать, что биомасса с каждым годом становится все меньше: ученым приходится часто заменять участки кожи на искусственные материалы, извлекать внутренние органы. То есть методики, созданные россиянами, в корне отличаются от всех видов бальзамирования, известных ранее.

К слову, никто из советского руководства и не думал на долгие годы сохранять тело Ленина. Все началось случайно в январе 1924 года, когда умер вождь мировой революции. Его тело временно выставили для прощания на Красной площади в Москве. Желающих отдать последнюю дань Ленину было очень много: тело не убирали со всеобщего обозрения два месяца. Благодаря сильным морозам оно сохранилось в хорошей форме. И тогда руководство страны приняло решение сохранить тело основателя Союза на более долгий срок.

Экспериментом по созданию новой методики бальзамирования стали заниматься анатом Владимир Воробьев и биохимик Борис Збарский. Их работа осложнилась тем, что патологоанатом, проводивший вскрытие тела, отрезал артерии и кровеносные сосуды, которые могли бы помочь экспериментаторам доставить бальзамирующие вещества к внутренним органам тела вождя. Но им пришлось изобретать новые способы. В итоге мировая наука обладает сегодня уникальной методикой микроинъекций.

Кроме того, в результате экспериментов «ленинской лаборатории» медицинская наука обогатилась еще несколькими ноу-хау. Так, одно из них позволило российским ученым создать специальное оборудование, которое позволяет поддерживать кровоток в донорской почке при операциях по пересадке. Другое открытие – разработка метода неинвазивного измерения уровня холестерина в коже. Так что следует констатировать: Ленин даже в неживом состоянии является революционером, в настоящее время – революционером в медицине.

Виталий Кокорин