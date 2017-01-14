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Беды и напасти Евросоюза

Мир | 14.01.2017


Беды и напасти Евросоюза
Миграционные потоки, захлестнувшие страны, референдум в Великобритании по выходу страны из ЕС, обострившиеся экономические проблемы внутри союза. Что больше всего волнует глав Евросоюза?

Некоторое время назад некий чиновник в Брюсселе заявлял, что там проводились интенсивные консультации на всех уровнях по обсуждению уменьшения зоны евро. Он так формулировал обеспокоенность в ЕС: "Правда в том, что нам необходимо точно установить список тех, кто не хочет быть частью клуба, и тех, кто просто не может быть частью".


Было это как минимум пару лет назад, в то время бывший президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу говорил об опасности разделения еврозоны. А канцлер Германии Ангела Меркель заявляла об усилиях, направленных на стабилизацию еврозоны в целом.

Много воды утекло с тех пор. А проблемы в ЕС только ширились и множились. И слова канцлера Германии о стабилизации еврозоны звучат сейчас как насмешка. Потому что ближневосточный военный конфликт спровоцировал потоки беженцев. А Германия, сначала широко открывшая для них свои двери, вдруг забыла про принцип "открытых дверей" и возобновила паспортный контроль на своей границе. Мгновенно сработал "эффект домино", вследствие чего свои границы для беженцев закрыли Венгрия, Австрия, Хорватия. К тому же страны ЕС никак не могли договориться, какая страна сколько беженцев принимает. Так появилось мнение, что миграционный кризис сломал хребет Евросоюза.

Ко всем прочим бедствиям в виде миграционного кризиса, ЕС раздирается и внутренними противоречиями. В январе этого года премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон поддержал идею о проведении референдума о выходе страны из Евросоюза, заметив, "что ЕС серьезно ослабнет с выходом Британии".

Вся система ЕС требует перемен, и в этой системе Англии стало некомфортно. И если не удастся направить отношения между Евросоюзом и Англией в "нужное русло", только тогда проводить голосование.

И общественность постоянно мониторит мнение граждан Великобритании о выходе из ЕС. И с каждым месяцем процент опрошенных, собирающихся голосовать "за выход" из еврозоны, увеличивается. Если месяц назад он был равен 39%, то сейчас данные такие: за выход выступают 43% граждан, а за то, чтобы остаться в ЕС — 39%.

И я не исключаю, что именно теракты в Брюсселе послужили тому, что процент "за выход" увеличился. Тогда Англия не будет обязана принимать беженцев по квотам Евросоюза. А, если руководство страны не в состоянии позаботиться о безопасности своих граждан, то они это будут делать сами. И им абсолютно все равно на такие доводы премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, что разрыв с ЕС затормозит развитие страны на десятилетия.

Виталий Кокорин
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