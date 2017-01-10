Как один советский солдат убил 311 немцев и отразил 19 атак

Шла осень 1943 года. Войска Центрального фронта, вскоре переименованного в Белорусский, вступили в восточные районы Белоруссии. Противник, подбросив резервы, оказал упорное сопротивление. Каждый населенный пункт приходилось освобождать с большим трудом. Боевые действия носили затяжной характер. 858-й стрелковый полк полковника Коробейникова из состава 283-й стрелковой дивизии полковника Коновалова наступал на город Пропойск.

12 октября 858-й стрелковый полк форсировал Сож южнее Пропойска и, расширяя плацдарм на западном берегу реки, атаковал деревню Рудню. Рудню противник заранее подготовил к прочной обороне. Здесь имелись траншеи полного профиля, дзоты, блиндажи. Перед передним краем на танкоопасных направлениях были поставлены минные поля, прикрытые проволочным заграждением. 3-й стрелковый батальон, поднявшись в атаку, был встречен сильным огнем из всех видов оружия, кинжальный огонь вражеских пулеметов прижал пехоту к земле и заставил отступить. После артиллерийской подготовки батальон возобновил штурм вражеского узла сопротивления. Девятой роте, в которой наступал и пулеметный расчет сержанта Вячеслава Чемодурова, удалось ворваться в траншеи противника.





Лишь месяц прошёл с того дня, как Чемодуров был награжден орденом Красной Звезды за бой у деревни Берёзовка, в котором сержант из своего пулемёта уничтожил 15 немецких солдат. Но в том бою у него погиб напарник, и с тех пор Чемодуров воевал без второго номера.

Чемодуров установил свой Максим на высотке, а тем временем гитлеровцы подбросили свежие резервы и нанесли удар под основание «клина», имея целью окружить и уничтожить девятую роту. Создалось очень опасное положение. Но на пути вражеской пехоты оказался пулемет Чемодурова. Сержант встретил контратакующего противника меткими очередями.

Через некоторое время по расположению девятой роты противник открыл сильный артогонь. С каждой минутой огненный смерч нарастал, но наши воины укрылись в траншеи и потерь не имели. Когда кончился огненный налет, фашисты поднялись в рост и пошли в контратаку. И вновь заговорил пулемет. В течение дня сержант отразил 19 контратак, но и сам был дважды ранен.

Только вечером, когда стихла стрельба, ослабевший от потери крови герой по приказу командира роты был эвакуирован в тыл. На поле боя было подобрано 311 трупов вражеских солдат и офицеров. Бой под Пропойском 12 октября стал рекордным по результативности не только для Чемодурова, но и для всех армий второй мировой войны. Вячеслав Чемодуров остался жив и получил звание Героя Советского Союза. К концу войны он стал офицером-танкистом и умер своей смертью в 38-летнем возрасте.

Виталий Кокорин