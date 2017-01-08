Анатомия Февральской революции: кто разрушил Российскую Империю





Несколько веков правящим сословием в Российской Империи оставалось дворянство. При Петре I это хотя бы имело государственный смысл: у каждого сословия были свои обязанности: крестьяне были обязаны пахать землю и содержать дворян, дворяне были обязаны поступать на государственную и военную службу. Но Пётр III, подписав указ о вольности дворянства, освободил его от обязанностей служить государству. Сословное устройство страны утратило какой-либо смысл, превращаясь для высшего класса в неоправданные привилегии, а для крестьян - в непосильные тяготы. Даже полтора века спустя выборы во все четыре Государственные Думы проводились по непропорциональной системе - в пользу дворянского класса. А он стремительно вырождался.

Не очень напрягая память, мы легко вспомним, что во главе революционного движения в России стояли именно дворяне: декабристы князья Сергей Трубецкой и Сергей Волконский, их соратники и сокамерники Бестужевы, Муравьёвы, Нарышкин и др., анархист князь Пётр Кропоткин, создатель первого социалистического кружка Михаил Петрашевский, цареубийца Софья Перовская, наконец, сам Владимир Ульянов (Ленин). Другая часть дворянской верхушки своим бездействием приближала крах Империи. Так, Лев Тихомиров, убеждённый сторонник самодержавной монархии, писал, что: Нет ничего гнуснее вида нынешнего дворянства - решительно везде. В администрации, церкви, университете... И глупы, и подло трусливы, и ни искры чувства долга. Я уверен, что большинство этой сволочи раболепно бы служило и туркам, и японцам, если бы они завоевали Россию". Он ясно видел неспособность элиты не только решать, но даже верно понимать острейшие проблемы русской жизни и породившие их причины, что само по себе только приближало роковую развязку. А бывший председатель комитета министров при царе Николае II граф С. Ю. Витте, напишет, что: "Дворянская верхушка - это кучка дегенератов, которые ничего кроме своих личных интересов и удовлетворения своих похотей не признают".

Ключевой проблемой Российской Империи оставался крестьянский вопрос. Сопротивление крупного дворянства привело к тому, что лишних полвека в России просуществовало крепостное право. В соседней Пруссии крепостное право было отменено в 1808-1814 гг.. В России об отмене крепостного права было задумано ещё при Екатерине II (не решившейся пойти на это из-за опасений переворота) и Павле I (который был убит заговорщиками). Реализовать отмену крепостного права царские власти сумели только после кропотливой работы правительства Николая I при императоре Александре II. Но отмена была проведена с выгодой для дворян без наделения крестьян землёй, при этом "временно обязанные" должны были ещё и работать на помещиков. Подобное закрепление крестьян к земле надолго задержало развитие России, в частности заселение окраин (некоторые плохо заселённые провинции - Аляску и Форт-Росс - даже пришлось продать) и индустриализацию, так что России в начале XX века пришлось догонять западных конкурентов форсированными сталинскими методами путём больших жертв.

Конечно, со временем и это выправилось бы. "Дворянство уходило само по себе, - писал Иван Солоневич, непримиримый оппонент привилегированного класса, убеждённый монархист. - Оно сдало свои экономические позиции, почти целиком сдало культурные, и единственная ошибка монархии заключалась в том, что к моменту испытаний мировой войной дворянство ещё не было отстранено от политических позиций".

Увы, эта ошибка в итоге оказалась роковой. Первая Мировая Война продемонстрировала почти полное отсутствие у дворянства государственных инстинктов, более того его склонность к политическому самоубийству. Правящий класс, немалая часть которого всегда преклонялась перед Западом, с начала войны встала на путь национального предательства. Идея государственного переворота созрела к 1915 году, о чём позже напишет лидер кадетов Павел Милюков. "Вы знаете, что твердое решение воспользоваться войною для производства переворота было принято нами вскоре после начала этой войны. Заметьте также, что ждать больше мы не могли, ибо знали, что в конце апреля или начале мая наша армия должна была перейти в наступление, результаты коего сразу в корне прекратили бы всякие намеки на недовольство и вызвали бы в стране взрыв патриотизма и ликования". Как известно, поражения России в ПМВ желали (только желали, т.к. содействовать этому у них не было никаких возможностей) и большевики, но их позиция была честней, т.к. они заявляли об этом открыто. А либералы, произносившие патриотические речи, тайно готовили заговор с помощью Англии и Франции, желавших превращения официального союзника - России - в будущую колонию.

Либеральная оппозиция действовала в союзе с генералитетом. В Петрограде был искусственно создал продовольственный голод при том, что склады ломились от зерна и муки. Это позволило вывести на улицы городские низы, которых охотно поддержали е желавшие отправляться на фронт полки Петроградского ганризона. Начались массовые беспорядки, которых и добивались заговорщики. К императору отправились представители Государственной Думы, убеждавшие царя, что единственный выход - отречься от престола. Попытка императора найти поддержку у генералов оказалась неудачной, генералитет поддержал требования Государственной Дмуы, и потрясённый Николай отметит в своём дневнике: "Кругом измена, трусость и обман". Дворянство само подписало себе исторический приговор, поэтому во всех последующих бедах ему следует винить только своих "передовых представителей".

Февральская либеральная революция, для многих вначале радостная и почти бескровная, стремительно набрала разрушительный ход, и, как тяжеловесный состав без управления и тормозов покатила, разнося в клочья великую империю. Митинговали столицы и провинции, останавливались заводы, прекратилось движение поездов, крестьяне жгли усадьбы. На окраинах великой империи провозглашались "народные республики" Украины, Азербайджана, Армении, Грузии, Литвы, Польши, Финляндии, затем - Сибири, Дальнего Востока, Дона, Кубани, Тавриды, Терека, Поволжья... "Святая Русь слиняла за три дня", - скажет про события февраля 1917 года русский философ Василий Розанов.

Казалось, что гибель России неминуема. Но спасение пришло оттуда, откуда не ждали. Красным революционерам, ориентировавшимся на космополитизм и "разрушение старого мира", судьбой выпал жребий спасти само существование российского государства...

В марте 1917 года из сибирской ссылки, седьмой в его жизни, в столицу возвращается И. В. Джугашвили (Сталин), который сразу же вошёл в редакцию возобновившей свою деятельность газеты "Правда". На тот момент он придерживался умеренных взглядов, считая важным объединиться со всеми партиями и группами социалистической ориентации, чтобы завоевать большинство в стихийно возникших Советах рабочих и крестьянских депутатах. Но 3 апреля из эмиграции в столице приехал В. И. Ульянов (Ленин). На следующий день он с презрением назвал позицию Сталина "оборончеством" и "предательством социализма", навязав диаметрально противоположный подход: отказ от какого-либо сотрудничества со Временным правительством и силовой захват власти.

Именно в 1917 году начинают появляться различия в политических взглядах и целях В. И. Ленина и И. В. Сталина. Существует довольно распространенное мнение, согласно которому Сталин отказался от революционного нигилизма и встал на государственно-патриотические позиции только в 30-е годы из прагматических соображений. Однако факты эту концепцию опровергают. Сталин был национальным патриотом и творческим консерватором еще в 1917 году. "Различия между подходами Сталина и Ленина прямо-таки бросаются в глаза после сравнения двух вариантов воззвания партии большевиков, опубликованных 10 июня в «Солдатской правде» и 17 июня в «Правде». Первый принадлежит Сталину, второй, отредактированный, Ленину. В сталинском тексте написано: «Дороговизна душит население». В ленинском: «Дороговизна душит городскую бедноту». Разница налицо. Сталин ориентируется на весь народ, имея в виду общенациональные интересы, тогда как Ленин апеллирует к беднейшим слоям, пытаясь натравить их на большинство.

Сталин желает: «Пусть наш клич, клич сынов революции, облетит сегодня всю Россию…» Ленин расставляет акценты по-иному: «Пусть ваш клич, клич борцов революции, облетит весь мир…» Как заметно, Сталин мыслит патриотически, в общенациональном масштабе, Ленин – космополитически, в общемировом. Показательно, что у Ленина дальше следует абзац, отсутствующий в тексте Сталина. В нем говорится о классовых «братьях на Западе».

Сталин в своем варианте воззвания вновь говорит о «Всероссийском Совете», Ленин же поправляет его, говоря о Советах.

В сентябре, по горячим следам Корниловского мятежа, Сталин написал статью. В ней он обрушился на англо-французских покровителей кадетствующего генерала. Примечательно, что для характеристики заграничных манипуляторов им используется слово «иностранцы». Ленин и другие большевики больше писали об «империалистах», используя свой любимый классовый подход. Для Сталина же эти империалисты являются, в первую очередь, внешним врагом". (Александр Елисеев, "Кто развязал большой террор?").

К осени 1917 года ситуация в стране стала катастрофической, а власть, по сути, валялась под ногами. Ленин настаивал на восстании, ЦК партии противился, споры затянулись на несколько недель. После этого два члена ЦК - Г. Е. Зиновьев и Л. Б. Каменев, будущие противники И. В. Сталина во внутрипартийной борьбе - опубликовали в меньшевистской газете "Новая жизнь" заявление, в котором выражали своё несогласие с готовящимся переворотом. Таким образом, Временное правительство узнало заранее о готовящемся перевороте, однако оказалось неспособным что-либо предпринять. 6-7 ноября отряды Красной гвардии легко заняли стратегические позиции в Петрограде, а в ночь на 8 ноября вошли в Зимний дворец и арестовали Временное правительство. На выборах в Учредительное собрание, состоявшихся через 18 дней после взятия Зимнего дворца, большевики получили 79% голосов. Сталин предложил воздержаться от роспуска Учредительного собрания и попытаться найти с ним разумный компромисс, однако его предложение не нашло поддержки у ленинской гвардии. Остальные голоса на выборах получили меньшевики и эсеры. Самая правая из участвовавших партий - партия кадетов - не получила и 5% голосов. Страна безоговорочно отказала героям Февраля в доверии.

Виталий Кокорин