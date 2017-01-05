40 занимательных фактов о русском народе

Александр Суворов писал: «Мы — русские! Какой восторг!». Согласимся с великим полководцем и вспомним 40 фактов о русском народе.

1. «Медвежьи потехи» в России запрещали дважды: в 1648 и в 1867 году, однако вплоть до 20-х годов XX века по улицам действительно ходили медведи.





2. Русский драки не боится. Кулачные бои были любимой потехой русских парней ещё в 1048 году, когда о них писал летописец Нестор.

3. Между Россией и Османской империей было 12 войн за 241 год. В среднем, одну Русско-турецкую войну от другой отделяло 19 лет.

4. Самыми распространёнными на Руси подвижными играми были: лапта, городки, пекарь, клюшкование, чиж и коняшки.

5. Русское приветствие «здравствуйте» исследователи обнаружили впервые в летописи, датированной 1057 годом. Автор хроник записал: «Здравствуйте же многие лета».

6. У русского народа было 19 цариц и царей из двух династий (Рюриковичи, Романовы).

7. Корейцы в СССР называли русских «маозы», что переводится как «бородач».

8. Русские сами себя в Древней Руси называли русинами, и русаками. В болгарском языке русин оставался этнонимом для русских вплоть до начала XX века.

9. Термин «Росcия», заменяя слово «Русь», ограниченно стал употребляться с XVI столетия, когда в Москве зародилась идея «Третьего Рима».

10. Австрийский дипломат XVII столетия, Сигизмунд Герберштейн в «Записках о Московских делах» писал, что русских издревле называли «Россея» – «то есть народом рассеянным или разбросанным, потому что Россея, на языке руссов, значит рассеяние».

11. В Китае есть русская национальная область Шивей, больше половины её населения — русские.

12. Нейтральное обозначение русских на финском языке — «веняляйнен». «Рюсся» — уничижительное.

13. Русский язык является родным для 168 миллионов человек, для 111 миллионов — вторым языком.

14. Самый большой словарь языка из русских людей — у Пушкина. В него входит примерно 25000 лексем. Таким же примерно словарем обладал (на английском языке) Шекспир.

15. С середины XVI века по начало XIX века между Россией и Швецией было 10 войн.

16. Русский философ Иван Ильин писал: «Соловьев насчитывает с 1240 года по 1462 год (за 222 года) — 200 войн и нашествий. С XIV века по XX-ый (за 525 лет) Сухотин насчитывает 329 лет войны. Россия провоевала две трети своей жизни».

17. Первые фамилии у русских появились в XIII веке, но большинство оставалось «беспрозвищными» ещё 600 лет.

18. К моменту всеобщей паспортизации в 1930-х фамилию имел каждый житель СССР.

19. По мнению Вернадского слово «русский» восходит к иранскому «рухс» (или «рохс»), что значит «свет, светлый, белый».

20. В годы Великой Отечественной войны, по оценке М. В. Филимошина, погибло почти 6 миллионов русских.

21. 24 мая 1945 года Иосифом Сталиным был произнесен очень важный тост: «За русский народ!».

22. Слово «росичи» — неологизм автора «Слова о полку Игореве». Больше это слово как самоназвание русских нигде не встречается.

23. Окончания «-гда» в центрально-русской топонимике: Вологда, Судогда, Шогда – наследие мерянского народа.

24. В селе Русское устье (71 градус северной широты) живут русскоустьинцы — выходцы из казаков и поморов. Диалект русскоустьинцев чрезвычайно редкий – не «акающий» или «окающий», а «шаркающий».

25. Русский язык занимает пятое место по общей численности говорящих на нем человек.

26. Фамилия «Романовы» не сразу закрепилась за династией. Побыли и Яковлевыми, и Захарьины-Юрьевыми. Романовыми они стали по имени правнука Фёдора Кошки, сына Андрея Кобылы.

27. В каждой русской избе обязательно была так назывемая «нищая лавка» у двери. Чтобы на неё мог садиться нищий, или другой непрошенный гость.

28. В 1910 году Российская империя занимала предпоследнее место в Европе по среднедушевому потреблению алкоголя, меньше пили только в Норвегии.

29. На Руси мужчин встречали не по одежке, а по бороде. Люди с плохо растущей бородой признавались чуть ли не вырожденцами. Безбородые, как правило, оставались в бобылях.

30. Какой русский без балалайки? Тем не менее, балалайки не раз запрещали, отбирали у владельцев и сжигали за городом — боролись со скоморошеством. Второе рождение инструмент получил в середине XIX века — Василий Андреев, дворянин и одаренный музыкант сделал балалайку снова модной.

31. Русский мат встречается уже в новгородских берестяных грамотах, датируемых XI веков. Назывался он тогда «лая матерная» и изначально включал в себя исключительно употребление слова «мать» в вульгарном контексте.

32. Русское матерщинное слово на букву «Б» запретила Анна Иоанновна. До этого оно было вполне легальным и часто употреблялось со значениями «блуд», «обман», «заблуждение», «ересь», «ошибка».

33. Матрешка на самом деле не русская, а японская игрушка, но именно в России она стала настоящим культом.

34. Русский народ — народ шахматист. Уже в XII веке в шахматы в шахматы на Руси играла не только знать, но и простые люди. Это доказали археологические раскопки. Однако, и шахматы у нас хотели запретить: на Шестом Вселенском соборе предлагали предавать шахматистов анафеме.

35. Великорусский лапоть отличался косым плетением лыка; белорусский и украинский – прямым.

36. Не все блюда, которые считаются русскими на самом деле такими являются. Пельмени родом из Китая, винегрет — из Скандинавии.

37. На Руси валенки имели разные названия: в Нижнем Новгороде их называли «чесанками» и «катанками», в Тамбовской и Тверской областях – «валенцами», в Сибири – «пимами». Валенки из козьей шерсти именовали «волнушечками» и «выходками», а из овечьей – «катанками».

38. Культ семечек у русского народа связан с революцией. Именно тогда они стали «захватывать города». Михаил Булгаков писал в рассказе «Столица в блокноте»: «Для меня означенный рай наступит в то самое мгновение, как в Москве исчезнут семечки».

39. Повивальная бабка на Руси оставалась с новоиспеченной матерью аж 40 дней – помогала купать, лечить и …вить. Витьем раньше называлось пеленание.

40. Широк русский человек! В середине XIX века двое екатеринбургских золотопромышленников поженили своих детей. Свадьба шла целый год.

Виталий Кокорин