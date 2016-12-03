Немного о СССР

Люди, с которыми довелось общаться, делятся на две категории: те, кто застал СССР и те кто не застал. Очень часто они не могут понять друг друга, отличия в мировосприятии бывают колоссальные. Итак, я родился в СССР в разгар застоя, в семье простого московского токаря и простой лаборантки. Первое своё сознательное устремление я помню так: сидит мой дед, читает газету. Я подхожу, смотрю на колонки букв, спрашиваю: "Дед, ты что делаешь?" "Читаю".

Я очень захотел научиться читать. Бабушка работала учителем русского языка в начальных классах. Научила быстро. К шести годам я уже читал довольно бегло. Помню, очень сильно хотел в школу. Всё было интересно, хотелось так много узнать. В нашем первом классе было сорок два человека. В школе было шесть первых классов, и я был в первом Е. Потом, когда я уже учился классе в четвёртом, первых классов стало десять. Да-да, у нас в школе был 1-й К! Ну это я к тому, что детей было очень много, очень.





Надо сказать, что чтение стало моим любимым занятием. Я читал всё, что только попадалось — вплоть до отрывных календарей (кто не в курсе или забыл, там, на обороте каждой отрывной страницы была размещена разная полезная информация). Я выписывал и прочитывал от корки до корки журналы "Юный техник", "Техника - молодёжи", "Наука и жизнь", иногда читал что-то из журнала "Радио", который выписывал отец, долго уговаривал родителей выписать журнал "За Рулём", и уговорил таки.

В "Роман-Газете" читал про Аниськина, в "Юности" прочёл "Заводной апельсин", "Историю любви", "Остров Крым". Отец где-то доставал "Искатель" — это было целое сокровище! Я читал "Пионерскую правду", а потом "Комсомольскую правду", газету "Труд" и "Вечерняя Москва".

Бабушка собирала и сдавала макулатуру. За 20кг сданной макулатуры можно было получить талон на книгу. У нас все шкафы были заставлены книгами, приобретёнными таким образом: Дюма и Джек Лондон, Фенимор Купер и Морис Дрюон, Жюль Верн и Мопассан, Конан Дойл и Эдгар По — всех и не вспомнить уже.

Три года подряд проводил по два месяца на Черном море, в пионерлагере. Там и научился плавать в шесть лет. Лет в 10-11 спаял акустический выключатель — хлопаешь в ладоши, свет включается! Да, я знал, как работает транзистор и что такое конденсатор до того, как мы проходили это в школе по физике. Собрали как-то с отцом один планер, а как-то катерок, там ещё нужно было резинки закручивать и потом они крутили винт, но увлечением не стало, не пошло. Дома отец собрал маленький токарный станок и я уже классе в шестом умел точить детальки разные и резьбу нарезать. В 9-м — 10-м классах на УПК было автодело, после 10-го класса получил права категории С, то есть уже по достижении 18 лет спокойно мог работать водителем грузовика: профессия была сразу по окончании школы.

Естественно мог починить автомобиль, протекающий кран, ну и вообще почти любой механизм. Вбить гвоздь, просверлить отверстие в стене. Благодаря отцу мог ориентироваться в лесу и отличать съедобные грибы от несъедобных. Развести костёр в дождь. Рыбы наловить в речке. Не Бог весть что для большинства жителей нашей необъятной страны, но для жителя мегаполиса?

Мы жили не бедно и не богато — в достатке. Государство предоставило трёхкомнатную квартиру на четверых. Одежда была по потребности — носил и ватник и валенки с галошами когда мелкий был. Кроссовки свои первые помню до сих пор. Велосипеды покупались по мере подрастания: "Бабочка", "Школьник", "Салют".

Те, кто дочитал до этого места, возможно, подумали: а зачем я это всё рассказываю? А вот зачем: нигде я не прочитал тогда, никто мне не сказал, ни родители, ни учителя, ни телевизор, что человек живёт ради бабла! Я из тех, кто не вписался в рынок. Не стал капиталистом. Нет, конечно, я не бедствовал, нужных навыков, чтобы не голодать, было выше крыши. Я очень много знал об окружающем мире, но! ничего не знал я в своём детстве про бабло. Я не знал, что нужно заводить связи. Не знал, что юристы и экономисты это самые нужные и уважаемые и распространённые профессии. В союзе за спекуляцию была уголовная статья, а надо было, оказывается, учиться спекулировать — был бы сейчас "уважаемым человеком"!

И вот я смотрю на тех, кто вырос при капитализме. Деградация — не подберу другого слова. Виртуальная реальность и деньги. Деньги и виртуальная реальность. Бабло, бабульки, капуста, грины. Бренды и тачки. Тёлки и метёлки.

Сейчас, конечно, меняется всё к лучшему. Спорт развивается, читать начали потихоньку. Кружки и секции возрождаются. И это не может не радовать. Но ведь выросло целое поколение "эффективных менеджеров". Их ведь не переделаешь уже...Ну и жертвы ЕГЭ плодятся по всей стране опять же.

Также ищу ответ, вот на какой вопрос: развитие капитализма это экспансия. Бизнес должен расти. Бизнесу нужна реклама, нужны новые и новые потребители, бизнесу не выгодны товары, которыми можно пользоваться десятилетиями, а потом передать по наследству. Бизнес давно уже не удовлетворяет потребности, а создаёт их и потом уже удовлетворяет. Бизнесу совершенно не интересна наука ради открытий, если эти открытия нельзя монетизировать. Бизнесу не интересно создавать бизнес, который окупится через двадцать-тридцать лет! Бизнесу интересен ссудный процент, акции, фьючерсы, опционы и прочие облигации. Сотни и тысячи процентов прибыли, прямо сейчас — какие двадцать-тридцать лет? Я вас умоляю...И как быть? Что у нас будет за строй? Бизнес-строй? Не, не слышал.

Какие же люди нужны этому бизнес-строю? Заинтересован ли этот бизнес-строй в умных, начитанных, с широким кругозором, спортивных? Кому они вообще нужны, такие люди? Есть ли у "современного" человека время поднять голову и смотреть на звёзды? Просто так смотреть, бесплатно, ни для чего? Но ведь это не приносит прибыль. Всё меряется прибылью в нашем бизнес-строе. А мы задумываемся для чего нам это всё? Для чего рост благосостояния отдельных индивидуумов, покупающих автомобили по цене трёх квартир? На что кладётся жизнь в битве за бабло? Вам не кажется, что вещи потеряли свой смысл? Не вещи для людей, а люди для вещей. Рынки сбыта. Не страны, не люди, а рынки сбыта. Цифры, проценты, прибыли дивиденды.

Знаете, я бы всё отдал за возможность вернуться в детство, и прожить его заново, только осознанно: осознавая, что я могу, будучи шестилетним пацаном, целый день до позднего вечера пропадать на улице с друзьями, и знать, что мама спокойна, не пьёт валерьянку и не звонит в милицию. Что цены через год и через пять лет не изменятся, и что если у меня есть работа, то я не буду испытывать нужду, и работа в моей жизни совсем не главное, а главное семья, дети, книги, спорт. Что можно мечтать о космических полётах и других планетах. Что моя страна — самая лучшая в мире страна: самая богатая на талантливых инженеров и учёных, врачей, учителей и просто хороших людей. Самая мощная страна в мире, которая помогает другим странам.

Как-то пафосно звучит, но я так чувствую, что ж поделать...

Итак, вот главный вопрос: возможно ли убрать из сегодняшней жизни финансовую доминанту? И если да, то на что заменить? Как сделать так, чтобы миллионы людей очнулись от морока финансовых чар и снова стали людьми?

Виталий Кокорин