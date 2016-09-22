Как девятилеьтняя школьница спасла от жажды тысячи людей

В марте 2012 года в мире проходил Всемирный водный форум, где собрались 20 тысяч человек из 140 государств. На форуме часто звучало имя Рейчел Бэквис – девятилетней школьницы из США, которая погибла в автоаварии. Благодаря этой девочке помощь получили тысячи людей, умирающих от жажды и эпидемий. По данным ООН, каждый десятый житель нашей планеты страдает из-за нехватки чистой воды.





Все началось с того, что в Сиэтл, где жила 9-летняя Рейчел, приехал с лекцией руководитель благотворительной организации «Charity water» Скотт Харрисон. Девочка увидела кадры, на которых сотни истощенных людей пили воду из луж и болот. Она узнала, что 4,5 тысячи детей ежедневно умирают от страшных болезней из-за этой воды, и решила, что обязана помочь.

При помощи мамы на сайте благотворительной организации Рейчел создала свою страницу, где просила всех, кто ее знает, не дарить ей на день рождения кукол и платьев, а пожертвовать деньги во имя спасения детей. Ей хотелось собрать 300 долларов, чтобы 15 человек смогли получить доступ к чистой воде.

Через несколько недель на шоссе в Сиэтле столкнулись 20 автомобилей. В одном из них находилась Рейчел с семьей – девочка не выжила.

Однако история о последней воле ребенка облетела не только США, но и весь мир и в считанные дни было собрано более 100 тысяч долларов. «Потом 300 тысяч, 400 тысяч долларов, а потом мы вообще перестали понимать, что происходит», – рассказал Харрисон.

Дети из разных стран просили родителей перечислять деньги на счет Рейчел.

В итоге было собрано 1 миллион 200 тысяч долларов. Этого хватило на спасение не 15 человек, а 60 тысяч.

Стоит добавить, что девочка дважды отращивала и отрезала свои косы, чтобы отдать их на парики лысым детям, болеющим раком, а после гибели в катастрофе ее органы спасли жизнь другому человеку.

Вечная память Рейчел.

Иван Соловьев