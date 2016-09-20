7 приципов ведения боя

1. Спокойствие

Во всякой рукопашной схватке, независимо оттого, насколько силен и многочислен противник, следует сохранять ясную голову и хладнокровие. Гнев, волнение, а тем более страх вызывают такие последствия, как забывание отработанных тактических схем, нарушение ориентации в обстановке, ухудшение техники выполнения базовых элементов.





Надо помнить, что каждый человек, даже самый сильный, имеет уязвимые места. Но для того, чтобы поразить его в такое место, требуется в первую очередь спокойная уверенность в себе. Вступая в схватку, надо мгновенно оценить силы противника и окружающую обстановку, выработать на основе этой оценки план действий, немедленно реализовать данный план со всей решительностью и смелостью. План обязательно должен включать следующие моменты:

цель схватки (задержание противника, его нейтрализация или уничтожение, собственное отступление);

используемые средства боя (оружие, подручные предметы, конкретные базовые элементы);

тактика ведения боя (наступательная, оборонительная, яростная, изматывающая, маневренная и т. д.).

2. Естественность позиций и передвижений

Строго говоря, для боя подходит любое положение тела. Однако это не исключает такого понятия, как «боевая позиция», или «стойка». Она должна быть в одно и то же время и естественной , те удобной , не напряженной , и в то же время подходящей для хорошей защиты и резкой контратаки .

Важно избегать двух крайностей: нельзя стоять на одном месте столбом, нельзя подпрыгивать на носках подобно боксеру на ринге. Жестокая схватка с несколькими противниками, к тому же вооруженными, не имеет ничего-общего с рингом.

3. Отвлечение внимания противника

Отвлекая внимание противника, удается провести свой прием внезапно и с максимальным результатом. Известны несколько основных способов отвлечения внимания:

Демонстрация мирных намерений. Средствами в этом случае являются мимика и голос, спокойная речь, улыбка, выражение благодушного настроения, симпатии к противнику и т. д.

Отвлечение противника . Средства — мимика и речь.

Крик. Громкий внезапный крик, особенно с угрожающими интонациями, практически всегда влечет за собой непроизвольную (т. е. инстинктивную, не зависящую от сознания) реакцию, проявляющуюся в остановке движения либо в нарушении координации. Крик позволяет перехватывать инициативу и контратаковать.

Использование подручных средств. Имеются в виду средства ослепления противника (песок, грязь и др.)

В результате опытный боец может выиграть несколько мгновений, достаточных для успешного проведения приема.

4. Сокращение дистанции

Существуют три основные дистанции боя:

дальняя, или сфера действий ногами (2 шага);

средняя, или сфера действий открытой рукой и кулаком (1 шаг);

ближняя, или бой вплотную (в обхват и без обхвата).

«Вырубить» на дальней дистанции человека, многократно битого, к тому же находящегося в состоянии психического возбуждения либо нетрезвого, почти невозможно.

Так же находясь на дельней дистанции противник может подобрать с земли подручные средства (камни , бутылки , палки ) или достать и применить спрятанное под одеждой оружие .

Выход один — сократить дистанцию, чтобы поймать на захват, а затем бросить на землю или взять на болевое удержание.

Наиболее мощные удары (основанием кулака, локтем, коленом, головой) тоже требуют ближней дистанции.

5. Базовая матрица

Наиболее часто используемая комбинация элементов базовой техники включает в себя: удар рукой , либо связка ударов (в сочетании с уклоном или сбивающим блоком); захват рукой (руками); и затем бросок .

Сильным оружием является бросок любым способом, не обязательно через себя, можно толкать от себя с постановкой задней подножки, сбивать на землю подсечкой и т. д.

В любом случае , резкий переход из вертикального положения в горизонтальное делает положение противника весьма уязвимым. Первые одну-две секунды после падения невозможно увернуться от добивающих ударов ногами. Тем более сразу же после хорошего броска невозможно вскочить на ноги и броситься в контратаку.

6. Удары кулаком

Если драка идет на средней-дальней дистанции , где дотянуться локтями или коленями не удается , то наносить удары нужно руками сжатыми в кулаки . И бить точно костяшками указательного и безымянного пальцев . Удары стоит отработать по не очень твердому боксерскому мешку , что бы почувствовать как сложены пальцы и не травмировать их в поединке . На ближней дистанции и в клинче очень эффективны удары коленями и локтями в подбородок .

7. Правильная защита

Всякий бой сочетает в себе атакующие и оборонительные действия. В рукопашной схватке первый же пропущенный удар может оказаться роковым, особенно если он нанесен вооруженной рукой. Это не боксерский ринг(!!!), где можно пропустить сильный удар, потом восстановиться и выиграть матч. Главные требования к правильной защите следующие:

своевременность, т. е. ни слишком рано, ни слишком поздно. Так, блокировка и уклонение наиболее эффективны в те моменты атак противника, когда он из-за инерции уже не может ни изменить траекторию, ни остановиться, ни вернуться в исходное положение;

в результате защитных действий боец должен занять позицию, удобную для проведения им контратаки;

средствами правильной защиты являются : повороты корпуса, уклоны, нырки, приседания, отклонение траекторий атакующих конечностей, а также защита головы предплечьями , локтями поднятых в глухую защиту рук.

Иван Соловьев