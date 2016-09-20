За её голову обещали 30 000 марок. Подвиг Елены Колесовой

Герой Советского Союза Елена Колесова (1.08.1920 – 11.09.1942) –разведчица, командир диверсионной группы партизанского отряда специального назначения.





Елена Фёдоровна Колесова родилась 1 августа 1920 года в деревне Колесово под Ярославлем. Отец Елены умер в 1922 году. До семи лет Елена жила с матерью в деревне. В 1928 году сестра матери Наталья Михайловна Савушкина взяла девочку к себе в Москву. Здесь она пошла учиться в школу № 52 Фрунзенского района. В 1936 году окончила семь классов и поступила во Второе педагогическое училище, которое успешно закончила в 1939 году, и была направлена учителем в третий класс школы № 47 Фрунзенского района. В 1940/41 учебном году работала старшей пионервожатой школы.

Узнав о начале войны, Елена поступила на курсы сандружинниц, однако в армию её не взяли. Но однажды секретарь райкома вызвал Елену к себе и спросил, знает ли она украинский язык. т.к. требовались люди для партизанского отряда на Украине. Елена, горя желанием идти на фронт, сказала, что знает украинский, хотя сама была русской и украинского языка не знала. Нужно было принести автобиографию на украинском языке, тогда Елена нашла знающего украинский язык и вместе они написали ей биографию, за ночь она выучила её. Так Елена попала на фронт. Незадолго до первого задания Елена писала в письме матери: «Сейчас на фронте работы будет много. Может быть, и трудно будет отвыкать от тихой мирной жизни, но на это дело меня послала моя комсомольская совесть».

Первое боевое задание началось для Елены 28 октября 1941 года. Елена и три других девушки пошли в разведку в тыл врага, но попали в плен к гитлеровцам. После двухдневного пребывания в плену девушкам удалось убедить фашистов, что они не партизанки, а обычные девушки, которые шли домой. Девушек отпустили и они вернулись к партизанам с собранными сведениями о враге. Вскоре было и второе задание: группа из 9 человек под командованием Колесовой 18 суток вела разведку и минировала дороги. В январе 1942 года на территории Калужской области отряд, в котором была Колесова, вступил в бой с вражеским десантом. Группа выполнила задачу и задержала врага. Елена вынесла с поля боя раненую подругу. Все участники боя был награждены, Колесовой вручили орден Красного Знамени.

После получения ордена Елена писала в письме дяде Борису Савельевичу и тете Наталье Михайловне: «Иногда ночью в лесу не спится, вот и вспомнишь вас, теплую комнату, уют, хороший, вкусный обед, и так хочется видеть вас. Скучаю здорово. Ну ладно, кончится война, снова заживем по-старому, а сейчас я должна и обязана защищать свою Родину, которая дала мне знания, а комсомол воспитал во мне боевые качества. За вас, милые друзья, которые вывели меня в люди, я полезу в огонь и в воду. Милые мои, как я вам благодарна, что меня вырастили действительно советской девушкой, а не барышней». «Милый дядя Боря и тетя Наташа, вы, наверное, читали в газете приказ о награждении меня орденом Красного Знамени. Иногда снимаешь гимнастерку, а он блестит, и подумаешь, что правительство оценило твою работу, и хочется еще идти туда скорее и сделать больше, чем делала». «Если бы вы знали, как часто вас вспоминаешь. Вот сидишь в землянке, топится печь, темно, девушки сидят и вспоминают о прошлом, о днях, когда спокойно работали, затем идут проклятья по адресу фашистской сволочи, затем сжимаются кулаки, глаза полны ненависти, и подумаешь, если им сейчас приказать, они выполнят, и ничто им не помешает. Ох, какие девчонки!»

В ночь под 1 мая 1942 года диверсионно-партизанская группа под командованием Колесовой была сброшена на парашютах в Борисовском районе Минской области. Многие девушки не имели опыта прыжков с парашютом – трое разбились при приземлении, одна сломала позвоночник. 5 мая две девушки были задержаны и попали в гестапо. В первых числах мая группа начала боевые действия. Партизаны взрывали мосты, пускали под откосы воинские эшелоны с гитлеровцами и военной техникой, нападали на полицейские участки, уничтожали предателей Родины. Нацисты развесили объявления, где говорилось: «За поимку здоровенной бабы атамана-десантницы Лельки дается вознаграждение 30 000 марок, 2 коровы и литр водки». Указывались приметы: «Высокая, здоровенная, лет 25, с орденом Красного Знамени».

11 сентября 1942 года началась операция по уничтожению фашистского гарнизона сильно укрепленной деревни Выдрицы. Елена была смертельно ранена в этом бою. Последними её словами были: "Как тяжело помирать, зная, что так мало сделано. Берегите моих девушек и похороните меня в Миговщине, там, где наши лежат. Прощайте...»

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 ноября 1944 года за образцовое выполнение боевого задания в тылу противника Колесовой Елене Фёдоровне было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).

На фото:

Диверсионно-разведывательная группа девушек в/ч 9903. Верхний ряд (слева направо): Тамара Маханько, Маша Лаврентьева, Нина Суворова, Нина Шанкоренко. Второй ряд: Зоя Суворова, Елена Колесова, Тоня Лапина. Внизу: Надя Белова и Зина Морозова

Памятник Елене Колесовой, деревня Мордвиново Ярославской области.

Иван Соловьев