Когда один в поле не просто воин, а Победитель

20 июля 1944 года. Это был день его рождения. Девятнадцать лет исполнилось. Единственный день рождения, который он не успел отпраздновать, потому что в пять часов после полудня у литовской деревушки Богряны был бой. Часть, где находился Тимшин, форсировала реку Неман и продвинулась вглубь вражеской территории на пять километров. Немцы бросили в контратаку более батальона пехоты и 15 танков. Наша артиллерия помочь не могла, потому что застряла у переправы, её бомбили с воздуха. Тогда был отдан приказ отойти в сторону реки, а пулемётчикам прикрыть отход (в том числе и расчёту Тимшина).





Вот как рассказывает об этом дне командир 633-го стрелкового полка полковник Гафаров: «Командование приказало отойти в сторону реки на запасные позиции, пулеметчикам прикрыть отход. Первый немецкий танк уничтожил окоп, в котором находился отважный расчёт младшего сержанта П. Г. Тимшина. Тимшин лично вступил в бой с движущимся на него бронетранспортёром и сидящей на нём пехотой противника. Длинными очередями он уничтожал немецких солдат, немцы открыли ответный огонь. Тяжело раненый Тимшин продолжал бой с наседающей на него пехотой противника. Пехота залегла. Павел был вторично ранен, но продолжал бой. Попытка пехоты наступать за танками не имела успеха. По герою стали бить из танка, в него летели гранаты. Тимшин третий раз был ранен; временами теряя сознание, он вновь приходил в себя и продолжал уничтожать врага.»

Оставшиеся в живых автоматчики залегли, открыли стрельбу. Вражеская пуля пронзила руку Тимшина. К месту схватки из Богрян спешили 4 немецких танка. Один из них ринулся прямо на окоп. Павел успел оттащить «максим» в густую рожь, которая находилась в нескольких шагах, и потерял сознание.

Когда очнулся, немцы уже хозяйничали на поле. Тимшин видел, как фашисты в черных комбинезонах без опаски вылезли из стальных коробок и добивали пистолетными выстрелами его раненых товарищей.

Наскоро перетянув раненую руку, Павел пополз к погибшим красноармейцам. Ему удалось найти несколько противотанковых гранат.

...Вскоре 4 танка развернулись и пошли прямиком к тому месту, где был Тимшин. Началась смертельная игра «в прятки». Увертываясь, Тимшин быстро переползал с места на место, выбирая удобный момент, чтобы метнуть противотанковую гранату. И вот она, наконец, грохнула, остановив бег одного из танков...

Итог этого поединка был невиданным: четырьмя гранатами пулеметчик одну за другой подбил три бронированные махины. Нервы экипажа уцелевшего танка, очевидно, не выдержали: машина ринулась прочь от опасного поля...

Тимшин был ранен в этом бою трижды. Истекая кровью, теряя сознание и вновь приходя в себя, он до последних сил стрелял по врагу...

Раненого бойца обнаружили красноармейцы и доложили командиру соединения о подвиге солдата: пулеметчик в одиночку уничтожил в немецком тылу до 100 солдат и офицеров, подбил 3 танка.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за геройский подвиг, проявленный при выполнении боевых заданий командования на фронте с немецкими захватчиками, Тимшину Павлу Григорьевичу присвоено звание Героя Советского Союза. Так на груди 19-летнего солдата появилась «Золотая Звезда».

Награжден также орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени, медалями.

После войны вернулся в родные места. Умер в 2007 году. 8 мая 2010 года в Октябрьском районе города Кирова на доме, в котором с 2001 по 2007 годы проживал П.Г.Тимшин, открыта мемориальная доска.

Иван Соловьев