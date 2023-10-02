В городе Харьков произошла серия взрывов

Была объявлена аварийная ситуация в Харьковской области на востоке Украины после серии взрывов, произошедших в Харькове. Информацию об этом распространило издание "Общественное", не предоставляя деталей, сообщает ТАСС.

В настоящее время красной зоной также являются Днепропетровская и Николаевская области.