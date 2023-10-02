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  • Опубликована сегодня в 9:27

В городе Харьков произошла серия взрывов

Была объявлена аварийная ситуация в Харьковской области на востоке Украины после серии взрывов, произошедших в Харькове. Информацию об этом распространило издание "Общественное", не предоставляя деталей, сообщает ТАСС.

В настоящее время красной зоной также являются Днепропетровская и Николаевская области.

Мир

ГТУ: Товарооборот Китая и Украины сократился на пятую часть прежних объемов

Согласно данным Главного таможенного управления Китая (ГТУ), объем торговли между Китаем и Украиной за январь — август 2023 года сократился на 19,5% по сравнению с предыдущим годом и составил приблизительно $4,86 миллиарда.

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Кирби: США введут новые санкции против Ирана за задержания американцев

США планируют ввести дополнительные санкции против высших представителей иранского руководства в ответ на якобы неправомерные задержания американских граждан в Иране.

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Общество

В Москве на торги выставят шесть коммерческих помещений

В Москве на торги выставят шесть коммерческих помещений

Власти Москвы планируют выставить на аукцион шесть крупных коммерческих помещений.

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Белорусский аналог IKEA планирует открыть до пяти новых магазинов в Петербурге

Белорусский аналог IKEA планирует открыть до пяти новых магазинов в Петербурге

Swed house, специализирующаяся на аналогичных продуктах как у IKEA, намерена увеличить количество своих магазинов.

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Новости