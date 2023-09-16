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  • Опубликована сегодня в 13:36

"Молчащие звезды": кто исчез с телеэкранов после начала СВО

Специальная военная операция выявила многих известных и когда-то любимыж деятелей культуры, которые испугались за свои заработки на Западе и решили уехать за границу. Однако есть и такие артисты, которые предпочли оставаться в тени и стали реже появляться на публике, а иногда и вовсе исчезли с голубых экранов.

Внимательные журналисты составили список российских звезд, чья профессиональная активность заметно упала после событий февраля прошлого года. В этот список вошли как широко известные личности, критикующие власти России, так и те, кто молчит, но молчит показательно.

Народный артист России Александр Филиппенко, отреагировав на события прошлого года, решил оставить свой родной театр имени Моссовета. Но не ограничившись этим, он также объявил о своей невозможности жить в России и переехал в Вильнюс.

Композитор Игорь Крутой, не делая громких заявлений, тоже заметно сократил активность в своей профессиональной деятельности. Популярный музыкальный конкурс "Новая волна", связанный с его именем, перестал существовать. Семья Крутых уже давно проживает в Соединенных Штатах.

Режиссер Тимур Бекмамбетов решил избавиться от своей российской киностудии и более не представляет новые проекты в России. Звезда телепрограммы "Сто к одному" Александр Гуревич написал заявление об увольнении и перестал появляться на телеэкранах. При этом он предпочитает молчать о своей позиции.

Актер Данила Козловский также исчез с телеэкранов после скандальных заявлений, касающихся решений российского руководства. Он, однако, пытается защищать свою честь, несмотря на критику со стороны зрителей, которые даже отправили его в армию.

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