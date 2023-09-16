"Молчащие звезды": кто исчез с телеэкранов после начала СВО

Специальная военная операция выявила многих известных и когда-то любимыж деятелей культуры, которые испугались за свои заработки на Западе и решили уехать за границу. Однако есть и такие артисты, которые предпочли оставаться в тени и стали реже появляться на публике, а иногда и вовсе исчезли с голубых экранов.
Внимательные журналисты составили список российских звезд, чья профессиональная активность заметно упала после событий февраля прошлого года. В этот список вошли как широко известные личности, критикующие власти России, так и те, кто молчит, но молчит показательно.
Народный артист России Александр Филиппенко, отреагировав на события прошлого года, решил оставить свой родной театр имени Моссовета. Но не ограничившись этим, он также объявил о своей невозможности жить в России и переехал в Вильнюс.
Композитор Игорь Крутой, не делая громких заявлений, тоже заметно сократил активность в своей профессиональной деятельности. Популярный музыкальный конкурс "Новая волна", связанный с его именем, перестал существовать. Семья Крутых уже давно проживает в Соединенных Штатах.
Режиссер Тимур Бекмамбетов решил избавиться от своей российской киностудии и более не представляет новые проекты в России. Звезда телепрограммы "Сто к одному" Александр Гуревич написал заявление об увольнении и перестал появляться на телеэкранах. При этом он предпочитает молчать о своей позиции.
Актер Данила Козловский также исчез с телеэкранов после скандальных заявлений, касающихся решений российского руководства. Он, однако, пытается защищать свою честь, несмотря на критику со стороны зрителей, которые даже отправили его в армию.
Эрдоган: Дороги Турции и ЕС могут разойтись
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил свою реакцию на недавний отчет Европарламента о состоянии процессов евроинтеграции в стране, заявив, что Анкара может выбрать разные пути в отношениях с Европейским союзом (ЕС).
Зеленский пригрозил восточноевропейским странам "цивилизованными мерами"
Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Еврокомиссии (ЕК), Урсулой фон дер Ляйен, для обсуждения вопросов, связанных с доступом украинской сельскохозяйственной продукции на рынок Европейского союза (ЕС)
Заммэра Москвы Бирюков: Сегодня дороги и тротуары столицы будут промыты специальным шампунем
В Москве специалисты запланировали провести процедуру промывки дорог и тротуаров с использованием специализированного шампуня, который признан безопасным как для человека, так и для окружающей среды.
В Киеве облили сотни протестующих облили красной краской мэрию
Украинские СМИ рассказывают об акциях протеста, которые прошли в Одессе и Киеве. Местные жители вышли на улицы, чтобы выразить свой протест против излишних расходов из государственного бюджета, особенно в условиях военного положения.