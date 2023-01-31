США давят на Турцию и требуют ввести санкции против России. Об этом заявил турецкий экономист Барту Сорал.
По его словам, в ближайшее время в Анкару прибудет Замминистра финансов США Брайан Нельсон, который проведет переговоры с турецкой стороной насчет введения антироссийских санкций.
На текущий момент Реджеп Эрдоган больше склоняется к тому, чтобы продолжить теплые отношения с Россией, потому что видит в этом залог своей победы на предстоящих президентских выборах.
К тому же, последние опросы общественного мнения среди турецкого населения говорят о том, что люди в большинстве своем настроены сотрудничать с Россией, а не вводить против нее жесткий санкционный режим, отметил Сорал.
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