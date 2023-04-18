Бойцы спецназа "Ахмат" вышли из окружения в Белогоровке, взяли в плен украинских боевиков и добыли "огромное количество необходимой развединформации". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира спецназа Апты Алаудинова.

Все вышедшие из окружения военнослужащие представлены к государственным наградам. Бойцы уже вновь рвутся в бой.

Ранее, 16 апреля, глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о том, как бойцы выходили из окружения. Они на протяжении пяти дней вели бой с украинскими боевиками, после чего при поддержке российской артиллерии смогли прорвать блокаду.