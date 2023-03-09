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  • Опубликована сегодня в 19:45

Эксперт: Россия вскоре лишит Украину выхода в Черное море

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Россия в скором времени может лишить Украину к выходу к Черному морю, освободив Одессу. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу Dive with Jackson Hinkle.

Эксперт отметил, что вооруженные силы России, освободив Одессу продолжат наступление и будут вести бои за территорию Приднестровья.

"Они создадут сухопутный мост и отрежут Украину от Черного моря", — отметил Риттер.

ранее аналитик спрогнозировал поражение киевского режима к середине лета 2023 года.

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