Жители Петербурга увидели фееричный салют по окончанию регаты в поддержку ЧВК "Вагнер"

Несколько парусников приняли участие в мероприятии в поддержку ЧВК "Вагнер", завершившемся впечатляющим салютом в Санкт-Петербурге. Местные жители и гости города поделились кадрами события в социальных сетях.
Всего в Северной столице прошли десять яхт с черными парусами и одна риба. Корабли были полностью окрашены в черный цвет, а на "пиратских" парусах красовались логотипы "оркестра". На них также имелась надпись "ЧВК "Вагнер" = справедливость".
Отдельного внимания удостоился экипаж угольных кораблей. Всего на их борту находились несколько десятков человек. Все они были одеты в черное и закрывали лица масками.
Яхты проплыли рядом с Крестовским островом и дошли до Дамбы морского канала. В самом конце акции небо осветил грандиозный салют. На опубликованных видеороликах можно заметить восторженную реакцию зрителей.
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