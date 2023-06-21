Жители Петербурга увидели фееричный салют по окончанию регаты в поддержку ЧВК "Вагнер"

Несколько парусников приняли участие в мероприятии в поддержку ЧВК "Вагнер", завершившемся впечатляющим салютом в Санкт-Петербурге. Местные жители и гости города поделились кадрами события в социальных сетях.

Всего в Северной столице прошли десять яхт с черными парусами и одна риба. Корабли были полностью окрашены в черный цвет, а на "пиратских" парусах красовались логотипы "оркестра". На них также имелась надпись "ЧВК "Вагнер" = справедливость".

Отдельного внимания удостоился экипаж угольных кораблей. Всего на их борту находились несколько десятков человек. Все они были одеты в черное и закрывали лица масками.

Яхты проплыли рядом с Крестовским островом и дошли до Дамбы морского канала. В самом конце акции небо осветил грандиозный салют. На опубликованных видеороликах можно заметить восторженную реакцию зрителей.