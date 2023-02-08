Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 08.02.2023 : 70,8924
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 08.02.2023 : 75,9087
  1. Главная
  2. Спорт
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 14:54

Участие России в олимпиаде 2024 года по-прежнему под вопросом

Решение об участии российских атлетов в Олимпийских играх 2024 года в Париже будет принято летом. Об этом заявил представитель правительства Франции Оливье Веран.

По его словам, МОК пока только анонсировал свое решение о том, что российские атлеты могут участвовать в ряде международных соревнований под нейтральным флагом. Но решение МОК не относится к Олимпийским играм в Париже в 2024 году.

При этом Веран отметил, что Франция намерена целиком и полностью исполнять международные санкции против России.

Мир

Guardian: Англиканская церковь может изменить гендерную принадлежность бога

После того, как несколько священников попросили разрешить им использовать гендерно-нейтральные термины для обозначения бога, в Британии решили создать специальную комиссию.

Читать полностью

Wall Street Journal: У Китая больше наземных установок для баллистических ракет чем у США

Речь идет о шахтах и передвижных площадках для старта межконтинентальных зарядов.

Читать полностью

Общество

Николая Дроздова выписали из больницы

Ученый-зоолог и ведущий программы "В мире животных" готов ехать домой и продолжать восстановление в кругу семьи.

Читать полностью

Пушкинский музей открывает новый музыкальный сезон - 2023

Первый концерт в мемориальной квартире Святослава Рихтера состоится 15 февраля.

Читать полностью

Новости