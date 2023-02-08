Решение об участии российских атлетов в Олимпийских играх 2024 года в Париже будет принято летом. Об этом заявил представитель правительства Франции Оливье Веран.
По его словам, МОК пока только анонсировал свое решение о том, что российские атлеты могут участвовать в ряде международных соревнований под нейтральным флагом. Но решение МОК не относится к Олимпийским играм в Париже в 2024 году.
При этом Веран отметил, что Франция намерена целиком и полностью исполнять международные санкции против России.
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