Главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин совместно с главой Indian Oil Corporation Ltd. Шрикантом Мадхав Вайдья подписали договор об увеличении поставок топлива в Индию.
Также в рамках соглашения была достигнута договоренность о диверсификации сортов нефти.
Стороны также обсудили перспективу расширения сотрудничества в сфере энергетики, а также возможность взаиморасчетов в национальных валютах.
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