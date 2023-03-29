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  • Опубликована сегодня в 13:44

«Роснефть» увеличит поставки нефти в Индию

Главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин совместно с главой Indian Oil Corporation Ltd. Шрикантом Мадхав Вайдья подписали договор об увеличении поставок топлива в Индию.

Также в рамках соглашения была достигнута договоренность о диверсификации сортов нефти.

Стороны также обсудили перспективу расширения сотрудничества в сфере энергетики, а также возможность взаиморасчетов в национальных валютах.

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