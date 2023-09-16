Адмирал Бауэр: НАТО сможет выставить только 300 000 военных в случае внезапной атаки на альянс

В соответствии с новыми оборонными планами НАТО, в случае потенциальной атаки альянс планирует задействовать 300 тысяч военных в первый месяц, при условии, что они будут находиться в состоянии высокой готовности. Об этом заявил глава военного комитета Североатлантического альянса, адмирал Роб Бауэр в Норвегии.

Планы обороны НАТО были утверждены на саммите в Вильнюсе в июле этого года, и детали стали доступны только недавно. Эти планы предусматривают усиление обороны на границах с Россией и сценарии "военного противостояния с РФ".

Адмирал Бауэр пояснил, что в случае атаки, к которой НАТО не успеет подготовиться заранее, альянс должен быть готов к реакции. Поэтому 300 тысяч военных в состоянии высокой готовности планируется использовать в первые 30 дней. Если война продлится дольше, будут задействованы дополнительные силы, но на это уйдет больше времени для подготовки.

Ранее сообщалось, что планы НАТО включают 4 тысячи страниц и предусматривают сценарий реагирования на атаку со стороны России. Для его реализации страны НАТО будут поддерживать 300 тысяч военных в состоянии высокой готовности и размещать их в заранее определенных регионах.

Кроме того, страны НАТО планируют набирать и готовить больше военных, проводить совместные учения с странами, которые подпадают под защиту по оборонным региональным планам, а также увеличивать производство оборонных товаров и уделять внимание инвестициям в оборону на уровне не менее 2% ВВП.

Эти региональные планы также предусматривают реагирование на угрозы с различных направлений: с воздуха, с моря, с суши, в космосе, в киберпространстве, а также на террористические угрозы. Планируется усилить системы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО.