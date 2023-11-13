Обеспечение безопасного выезда россиян из Газы обсудил замглавы МИД РФ с послом Израиля

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Геннадий Богданов провел встречу с послом Израиля для обсуждения обеспечения безопасного выезда россиян из сектора Газа, как сообщило дипломатическое ведомство. В ходе встречи также обсуждалось освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС, включая тех, кто обладает российским гражданством, сообщает ТАСС.
Министр Португалии решил покинуть пост на фоне дела, повлекшего отставку премьера
Министр инфраструктуры Португалии Жуау Галамба объявил о своем решении покинуть пост в свете коррупционного скандала, который стал причиной отставки премьера Антониу Кошты.
На Сицилии произошло новое извержение вулкана Этна
Информация гласит, что извержение зарегистрировано в юго-восточном кратере вулкана. Эксперты INGV оценили высоту эруптивной колонны примерно в 4,5 тыс. метров над уровнем моря, сообщает ТАСС.
Из-за плохой погоды ограничили движение грузовиков на трассе в Свердловской области
Движение грузового транспорта временно ограничено на участке автодороги Ивдель — граница Ханты-Мансийского автономного округа с 9-го по 142-й километр из-за неблагоприятных дорожных и погодных условий.
Главой попечительского совета фонда "История Отечества" назначили Фалькова
Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин решил поручить Валерию Фалькову руководителю Министерства образования и науки РФ, руководство попечительским советом фонда "История Отечества".