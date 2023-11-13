Обеспечение безопасного выезда россиян из Газы обсудил замглавы МИД РФ с послом Израиля

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Геннадий Богданов провел встречу с послом Израиля для обсуждения обеспечения безопасного выезда россиян из сектора Газа, как сообщило дипломатическое ведомство. В ходе встречи также обсуждалось освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС, включая тех, кто обладает российским гражданством, сообщает ТАСС.