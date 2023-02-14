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  • Опубликована сегодня в 19:34

Украина получила от Греции боеприпасы и 20 бронированных машин БМП-1

Николаос Панайотопулос, министр обороны Греции, сообщил, что поставки необходимой помощи Украине будут продолжаться в прежнем режиме. На данный момент страна Южной Европы предоставила конфликтующей стороне боеприпасы и 20 бронированных машин БМП-1. Такая информаци стала известна на конференции, орагнизованной министром обороны США Ллойда Остина.

Стоит напомнить, что Греция стала одной из первых стран, кто начал оказывать помощь Украине - уже 27 февраля, спустя три дня после объявления президентом РФ Владимиром Путиным о начале специальной военной операции, она отправила через Польшу 40 тонн техники на двух самолетах С-130.

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