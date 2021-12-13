Смольный намерен сократить коечный фонд в Санкт-Петербурге в связи с высокими темпами заболеваемости COVID-19

Власти Санкт-Петербурга намерены ещё сократить коечный фонд. Хотя за минувшие сутки в Северной столице выявлено 1 968 новых случаев заражения коронавирусом.

Согласно последним данным оперштаба, в 15 городских и три федеральных специализированных стационара Петербурга за сутки с 12 по 13 декабря поступили 270 граждан. В медицинских учреждениях Северной столицы находятся 5 871 житель. В реанимациях в тяжёлом состоянии в связи с коронавирусом и пневмониями — 601 человек. А уже с 13-го февраля к плановой работе вернулась больница № 20 Московского района Санкт-Петербурга.

Полный цикл вакцинации для профилактики коронавирусной инфекции завершили всего лишь 2 448 119 человек, что равно 45,47% населения. Невысокие темпы вакцинации обусловлены непоследовательной политикой администрации губернатора Александра Беглова. Петербург по-прежнему находится в тройке лидеров-регионов по количеству новых случаев заражения.

"Мы накопили большой опыт борьбы с COVID-19. Но пандемия продолжается", — высказался губернатор Беглов на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции.

Смольный заявил, что власти контролируют ситуацию, поскольку количество госпитализаций остаётся стабильным и не растёт. Однако низкие темпы вакцинации доказывают, что горожане не доверяют правительству — эпидемиологическая ситуация не выглядит стабильной.