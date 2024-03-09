Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он не согласен с идеей президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана провести саммит с участием РФ. Во время встречи, состоявшейся накануне, восьмого марта, Эрдоган объявил, что страна готова обеспечить мирный саммит по Украине, но с участием России.
- Мы не видим представителей России на таком саммите, - резко ответил Зеленский.
Тем не менее, Эрдоган напомнил, что Черноморская инициатива уже помогла миру преодолеть глобальный продовольственный кризис.
В свою очередь, Кремль никогда не отказывался от переговоров и неоднократно подчеркивал, что согласен на меры сотрудничества.
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