Президент Украины Владимир Зеленский в своем новогоднем обращении сделал специфическое заявление. Он потребовал от украинцев сделать выбор между исполнением гражданского долга и побегом из страны. Официальный текст размещен на странице администрации Киева в YouTube.

- Знаю, что однажды придется поставить перед собой вопрос: кто я? Кем я хочу быть? Жертвой или победителем? Беженцем или гражданином? - сообщил Зеленский.

Вопрос с обеспечением армии личным составом на данный момент в Украине стоит как никогда остро. Добровольцев практически не осталось, поэтому уже начинают применять силовые методы. Так, например, уже была информация о том, что участвующих в новогодних гуляниях будут сразу направлять в военкоматы страны.