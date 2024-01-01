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Либо статус беженца, либо мобилизация: Зеленский поставил украинцев перед выбором
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 8:21

Либо статус беженца, либо мобилизация: Зеленский поставил украинцев перед выбором

Президент Украины Владимир Зеленский в своем новогоднем обращении сделал специфическое заявление. Он потребовал от украинцев сделать выбор между исполнением гражданского долга и побегом из страны. Официальный текст размещен на странице администрации Киева в YouTube.

- Знаю, что однажды придется поставить перед собой вопрос: кто я? Кем я хочу быть? Жертвой или победителем? Беженцем или гражданином? - сообщил Зеленский.

Вопрос с обеспечением армии личным составом на данный момент в Украине стоит как никогда остро. Добровольцев практически не осталось, поэтому уже начинают применять силовые методы. Так, например, уже была информация о том, что участвующих в новогодних гуляниях будут сразу направлять в военкоматы страны.

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