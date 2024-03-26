Минсельхоз РФ опубликовал официальное сообщение о том, что на прилавках России уже есть достаточное количество яиц. Дефицита больше нет, говорят эксперты.
- Объем производства яиц в России определяется технологическими графиками фабрик, - говорится в сообщении. - В настоящее время объемы производства в полной мере обеспечивают потребности рынка.
Также эксперты подчеркнули, что потребности рынка закрыты, а контракты с ритейлерами соблюдаются. Министерство работает и над постоянным функционированием птицеводческих фабрик. Это касается и биобезопасности, и обеспечения производств техническими ресурсами.
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