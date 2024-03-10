Исследователи выявили два фактора, значительно повышающие риск преждевременной смерти у женщин

Первый фактор — инфекция вирусом папилломы человека (ВПЧ), а второй — метаболический синдром, связанный с лишним весом.
Исследование, проведенное на 3274 женщинах, выявило, что у тех, кто страдает от ВПЧ и метаболического синдрома, риск умереть преждевременно возрастает примерно в 2,6 раза. Ученые также отметили, что метаболический синдром увеличивает вероятность заражения ВПЧ, что объясняется ослаблением иммунитета у женщин.
Вакцинация от ВПЧ может защитить от наиболее опасных штаммов вируса и снизить риск развития рака шейки матки. Однако, несмотря на то, что большинство штаммов ВПЧ не являются опасными, полные женщины с большим объемом талии подвержены не только высокому риску заражения ВПЧ, но также страдают от повышенного давления, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, что сокращает их продолжительность жизни, сообщает Российская Газета.
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