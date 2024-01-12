Доктор Горенков дает советы, как метеозависимым справиться с изменениями в погоде

Доктор медицинских наук Роман Горенков предоставляет рекомендации по сохранению здоровья в условиях резких изменений погоды. Он советует метеозависимым людям снизить физический и умственный стресс, а также подстраивать дозы лекарств в зависимости от атмосферного давления.

Для гипертоников рекомендуется изменить дозу принимаемых лекарств, а пациентам с диабетом — корректировать дозу инсулина. Доктор также отмечает важность подготовки организма к переменам погоды с помощью закаливания и здорового образа жизни, включая зарядку, контрастный душ и растирание тела холодным полотенцем. Важно учесть, что даже те, кто не зависит от погоды, должны следить за своим благополучием, учитывая влияние изменений атмосферного давления на общее самочувствие, сообщает МедЗдрав.Инфо.