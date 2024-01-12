Доктор медицинских наук Роман Горенков предоставляет рекомендации по сохранению здоровья в условиях резких изменений погоды. Он советует метеозависимым людям снизить физический и умственный стресс, а также подстраивать дозы лекарств в зависимости от атмосферного давления.
Для гипертоников рекомендуется изменить дозу принимаемых лекарств, а пациентам с диабетом — корректировать дозу инсулина. Доктор также отмечает важность подготовки организма к переменам погоды с помощью закаливания и здорового образа жизни, включая зарядку, контрастный душ и растирание тела холодным полотенцем. Важно учесть, что даже те, кто не зависит от погоды, должны следить за своим благополучием, учитывая влияние изменений атмосферного давления на общее самочувствие, сообщает МедЗдрав.Инфо.
Недостаточное финансирование от США отразится на украинских пенсионерах, считает Зеленский
Киев обвиняет Запад в недостаточной финансовой поддержке, спекулируя пенсионерами и незащищенными слоями населения.
Археологи в Саудовской Аравии обнаружили огромные укрепления возрастом 4000 лет в оазисе Хайбар
Это одно из старейших обнаруженных сооружений этого периода в регионе. Укрепления, окружающие оазис, представляют значительный интерес для археологов, позволяя лучше понять социальную сложность и взаимодействие древних обитателей.
Ученые из США выявили важную роль нервных окончаний в формировании миелиновой оболочки
Специалисты из Орегонского университета здоровья и науки выявили важную роль нервных окончаний в формировании миелиновой оболочки, изолирующей нервы от внешней среды. Это открытие может стать основой для новых методов лечения рассеянного склероза.
Российский турпоток на Кубу достиг исторического максимума
Российский турпоток на Кубу достиг исторического максимума, составляя 185 тысяч российских туристов в 2023 году, что превышает предпандемийный рекорд 2019 года на 3,4 раза. Этот внушительный рост объясняется активной деятельностью туроператоров, в частности PEGAS Touristik, совместно с авиакомпанией Nordwind, которая организовала успешные полетные программы в популярные курорты Варадеро и Кайо-Коко.