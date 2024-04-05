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Ученые РФ создали полимеры, помогающие почве удерживать влагу
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 12:54

Ученые РФ создали полимеры, помогающие почве удерживать влагу

В Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова разработали полимерные составы, которые могут помочь почве удерживать влагу и стимулировать рост растений. Эти комплексы, созданные сотрудниками химического и почвоведческого факультетов МГУ, формируют покрытия на поверхности почвы, способные решить несколько проблем, включая блокирование эрозии и увеличение урожайности.

Научные исследования показали, что нанесение этих полимерных комплексов не препятствует развитию почвенного микробного сообщества и способно связывать катионы тяжелых металлов, что благоприятно влияет на объемы урожая. Проведенные лабораторные эксперименты и тестирование на опытных делянках подтвердили эффективность разработанных комплексов, сообщает ТАСС.

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