В Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова разработали полимерные составы, которые могут помочь почве удерживать влагу и стимулировать рост растений. Эти комплексы, созданные сотрудниками химического и почвоведческого факультетов МГУ, формируют покрытия на поверхности почвы, способные решить несколько проблем, включая блокирование эрозии и увеличение урожайности.
Научные исследования показали, что нанесение этих полимерных комплексов не препятствует развитию почвенного микробного сообщества и способно связывать катионы тяжелых металлов, что благоприятно влияет на объемы урожая. Проведенные лабораторные эксперименты и тестирование на опытных делянках подтвердили эффективность разработанных комплексов, сообщает ТАСС.
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