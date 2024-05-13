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  • Гладких Ольга Александровна
  • Опубликована сегодня в 9:25

Генпрокурор Краснов: власти Канады одержимы русофобией

Санкции Оттавы в отношении Генпрокуратуры РФ являются ярким примером непоследовательности и правового нигилизма, заявил генеральный прокурор Игорь Краснов в интервью РИА Новости.

Он подчеркнул, что Генпрокуратура является центральным органом по исполнению международного Договора о правовой помощи по уголовным делам.

Мир

Танюг: жена Вучича принимает в Белграде Елену Зеленскую

Супруга президента Сербии Тамара принимает жену Зеленского в Белграде.

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Экономист Рубин: по доминированию доллара США нанесли удар санкции против РФ

Экономист Рубин: по доминированию доллара США нанесли удар санкции против РФ

Статус-кво американского доллара как мировой резервной валюты под серьёзной угрозой из-за просчета США при введении санкций против России, считает экс-главный экономист CIBC World Markets Джефф Рубин.

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Общество

Сильнейшую в этом веке магнитную бурю 11 мая обещает профессор Богачев

Недавний каскад вспышек на солнце грозит спровоцировать сильнейшую магнитную бурю за последние два десятилетия на нашей планете, сообщают в РАН.

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Депутат Чаплин: сколько стоит стаж для получения пенсии

Депутат Чаплин: сколько стоит стаж для получения пенсии

Если обязательного минимального стажа, а также баллов для оформления пенсии не хватило, их можно приобрести. В этом году по новым условиям. Взнос для получения одного года трудового стажа и соответственно баллов в этом году вырос, говорит депутат Госдумы РФ Чаплин.

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