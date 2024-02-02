Врач Денисова поделилась советами для снижения риска сгущения крови и образования тромбов

Врач-диетолог Наталья Денисова отметила, что густота крови может быть связана с обезвоживанием организма и рекомендовала употреблять ежедневно один-два литра жидкости. Для определения индивидуальной нормы употребления воды в день, врач предложила умножить свой вес в килограммах на 30.
Важно отметить, что кофе и алкоголь не учитываются в этом расчете, так как они, наоборот, выводят жидкость из организма. Денисова предостерегла от высокого потребления кофеина, указывая на его связь с риском сгущения крови и образования тромбов. Любителям кофе рекомендуется увеличивать объемы употребляемой жидкости, чтобы компенсировать потери.
Кроме того, врач отметила, что большие количества пищи в организме также могут привести к образованию тромбов. Все эти рекомендации направлены на поддержание здоровья сердечно-сосудистой системы и предотвращение потенциальных проблем с кровообращением, сообщает МедЗдрав.Инфо.
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