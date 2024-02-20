Глава МАГАТЭ считает что введение санкций против Росатома может слишком дорого обойтись Западу. Энергетический сектор стран, где развита атомная энергетика, не может моментально перейти на собственные технологии создания уранового топлива, пишет агентство Reuters
"Многие компании на Западе зависят от российских поставок — обогащенного урана или топлива. По общему мнению, введение санкций против Росатома было бы нереальным и непрактичным. Это поставило бы ядерную промышленность в тупик во многих странах", — цитирует ТАСС главу Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси.
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