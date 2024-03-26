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Иран опередил Россию по туристическому потоку в Турцию
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 11:41

Иран опередил Россию по туристическому потоку в Турцию

В начале 2024 года поток туристов из России в Турцию сократился на 14% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, достигнув 433,6 тыс. поездок. Этот спад позволил Ирану опередить Россию в числе отдыхающих на турецких курортах. Иранские граждане совершили в Турцию 437,9 тыс. визитов в январе и феврале 2024 года, что в два раза превышает данные за аналогичный период 2023 года.

Причины роста числа поездок из Ирана в Турцию включают схожий образ жизни, культурные сходства, сухопутную границу между странами и родственные связи среди азербайджанцев, проживающих как в Иране, так и в Турции. Дешевые авиабилеты, безвизовый режим, доступное проживание и питание, а также покупка недвижимости и инвестиции в Турции также способствуют увеличению числа иранских туристов.

С другой стороны, снижение числа поездок россиян в Турцию обусловлено расширением альтернативных направлений для зимнего отдыха, таких как Таиланд, ОАЭ, Шри-Ланка и другие. Увеличение прямых рейсов из России в эти страны и снижение стоимости перелетов через аэропорты Еревана и Дубая также сыграли свою роль в снижении транзитного трафика в Турцию, сообщает РБК.

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