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Гастроэнтеролог Федосьина рассказала, как по виду языка диагностировать различные заболевания
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:43

Гастроэнтеролог Федосьина рассказала, как по виду языка диагностировать различные заболевания

Гастроэнтеролог Екатерина Федосьина объясняет, что осмотр языка является важной частью заботы о здоровье, так как изменения в его внешнем виде могут свидетельствовать о различных заболеваниях. У здорового человека язык имеет бледно-розовый цвет без налета.

Изменение цвета может указывать на инфекционные заболевания, анемию или проблемы с желчным пузырем. Синюшный оттенок языка может свидетельствовать о заболеваниях сердца и легких.

Кроме того, качество и количество налета также важны для диагностики заболеваний ЖКТ. Например, белый, плотный налет может указывать на воспаление или нарушение двигательной активности желудочно-кишечного тракта.

Сухость во рту также может свидетельствовать о различных заболеваниях, включая сахарный диабет или интоксикацию. Для выявления причины изменений в языке могут потребоваться различные лабораторно-инструментальные методы диагностики, такие как анализы крови, УЗИ органов брюшной полости и гастроколоноскопия, сообщает Газета.Ру.

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