Экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион дала интервью, в котором жестко высказалась по поводу использования русского языка среди солдат ВСУ. По мнению политика, это недопустимо: «московский» язык негативно влияет на ход конфликта.

- Каждое мгновение может быть решающим, если, не дай бог, ты ранен, и над тобой кто-то стоит и говорит на московском языке, - привела пример Фарион. - Где чужой, где свой? Это граница между своими и чужими.

Также она считает, что русская речь должна быть опознавательным знаком при переговорах по рации. Экс-депутат уверена, что понять, кто именно говорит, по рации невозможно. Обо всем это Фарион диктует еще с начала спецоперации, в том числе и предлагая уничтожать людей, отказывающихся переходить на украинский язык в обязательном порядке.