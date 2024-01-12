Ученые сообщают, что постоянная проверка смартфона может быть вредной для людей, страдающих ОКР

Исследование университета штата Калифорния, представленное в журнале Current Psychology (Springer), выявило, что постоянная проверка смартфона может быть вредной для людей, страдающих обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР).

Более 400 участников были опрошены и подвергнуты тестам, выявляющим признаки ОКР. Результаты показали, что люди с клинически значимым уровнем ОКР склонны к чрезмерному использованию смартфонов.

Ученые считают, что люди с ОКР используют технологии, такие как смартфоны, в качестве компенсации для смягчения негативных эмоций. Они могут постоянно проверять устройства, чтобы подтвердить или опровергнуть свои беспокойства. Это поведение, напротив, может усугублять симптомы расстройства. Авторы планируют дополнительные исследования по этой теме, чтобы более полно понять взаимосвязь между использованием смартфонов и обсессивно-компульсивным расстройством, сообщает Газета.Ру.