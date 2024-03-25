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Врач Демьяновская, подчеркнула, что ночные пробуждения могут свидетельствовать о различных проблемах
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 17:06

Врач Демьяновская, подчеркнула, что ночные пробуждения могут свидетельствовать о различных проблемах

В некоторых случаях ночные пробуждения могут быть нормой, вызванной внешними факторами, такими как шум, свет, движения партнера или домашнего питомца, но это также может быть связано с привычками перед сном, например, слишком большим употреблением жидкости или плотным ужином. Важно учитывать, что ночные пробуждения могут быть также связаны со стадиями сна и в большинстве случаев не требуют лечения, если не вызывают дискомфорта.

Однако, некоторые случаи требуют медицинского вмешательства, особенно если ночные пробуждения сопровождаются болями, изжогой, изменениями уровня глюкозы в крови, нарушениями ритма сердца или одышкой. Стресс также может быть причиной ночных пробуждений, так как вызывает выработку адреналина и кортизола, мешая переходу к глубокому сну.

Демьяновская подчеркнула важность обращения к врачу для обсуждения дополнительных мер по улучшению сна и уменьшению ночных пробуждений, особенно в случае длительного стресса, который может привести к ухудшению качества сна и обострению тревожности в течение дня, сообщает Вечерняя Москва.

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