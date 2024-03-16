Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 16.03.2024 : 91,87
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 16.03.2024 : 99,9718
Врач Михалева выделяет продукты, способные провоцировать бессонницу
  1. Главная
  2. Общество
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 15:16

Врач Михалева выделяет продукты, способные провоцировать бессонницу

Среди выделенных врачом продуктов значатся основные стимуляторы, такие как кофеин, присутствующий в кофе, крепком чае и шоколаде. Кофеин стимулирует рецепторы в мозге, что может мешать засыпанию.

Врач также указывает на жирные продукты, особенно на ужин, которые нагружают желудочно-кишечный тракт, вызывая дискомфорт и тяжесть, что препятствует нормальному сну.

Кроме того, большое количество белковой пищи перед сном может длительно стимулировать пищеварение, вызывая тяжесть в желудке и нарушая сон.

Михалева рекомендует принимать последний прием пищи не позднее чем за 2-3 часа до сна, чтобы избежать затруднений с засыпанием из-за активности пищеварения и выработки соответствующих гормонов, сообщает Газета.Ру.

Мир

Недавно выявленный мутант вируса в Великобритании привёл к заражению четверти населения

Недавно выявленный мутант вируса в Великобритании привёл к заражению четверти населения

Новый штамм вируса, который считается смертоносным, необычен тем, что передаётся без проявления симптомов.

Читать полностью
Skoda представила свой новый электрический кроссовер под названием Epiq

Skoda представила свой новый электрический кроссовер под названием Epiq

Кроссовер Epiq оценивается в €25 тыс, что делает его самой доступной моделью в линейке марки.

Читать полностью

Общество

Россиян предупредили о мошенниках, угрожающих

Россиян предупредили о мошенниках, угрожающих "плохими анализами"

Адвокат Александр Аронов подчеркнул, что по закону запрещено уведомлять граждан по телефону о результатах их медицинских анализов или предлагать лечение за деньги.

Читать полностью
Терапевт Пивоварова сообщила, какие продукты следует исключить для снижения холестерина

Терапевт Пивоварова сообщила, какие продукты следует исключить для снижения холестерина

Профессор кафедры терапии медицинского факультета ГУП, Оксана Пивоварова, предостерегает от опасностей повышенного уровня "плохого" холестерина, который может привести к серьезным заболеваниям.

Читать полностью

Новости