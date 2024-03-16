Врач Михалева выделяет продукты, способные провоцировать бессонницу

Среди выделенных врачом продуктов значатся основные стимуляторы, такие как кофеин, присутствующий в кофе, крепком чае и шоколаде. Кофеин стимулирует рецепторы в мозге, что может мешать засыпанию.

Врач также указывает на жирные продукты, особенно на ужин, которые нагружают желудочно-кишечный тракт, вызывая дискомфорт и тяжесть, что препятствует нормальному сну.

Кроме того, большое количество белковой пищи перед сном может длительно стимулировать пищеварение, вызывая тяжесть в желудке и нарушая сон.

Михалева рекомендует принимать последний прием пищи не позднее чем за 2-3 часа до сна, чтобы избежать затруднений с засыпанием из-за активности пищеварения и выработки соответствующих гормонов, сообщает Газета.Ру.