Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 08.03.2024 : 90,7493
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 08.03.2024 : 98,8767
Российские туркомпании сообщили о предпочтениях россиян в сфере шопинг-туров за последние годы
  1. Главная
  2. Общество
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 16:01

Российские туркомпании сообщили о предпочтениях россиян в сфере шопинг-туров за последние годы

Согласно данным, россияне все чаще выбирают зарубежные направления для шопинга. Одним из самых популярных стал Азербайджан. Особенно востребованы шопинг-туры в Баку, где представлены как местные дизайнерские бренды, так и магазины известных мировых марок, таких как Zara, Mango, Massimo Dutti. Стоимость 4-дневного шопинг-тура для двоих с проживанием в 3* и 4* отелях начинается от 73 тыс. рублей, без учета авиабилетов.

Кроме того, популярными направлениями для шопинга среди россиян являются Армения и Белоруссия, где можно приобрести товары масс-маркета и косметику европейских брендов. Особенности шопинга в этих странах включают возможность оплаты российской картой "Мир" и отсутствие необходимости в визе.

Среди других популярных направлений для шопинга выделяется Милан. Недельные шопинг-туры с проживанием в 3* отелях в итальянской модной столице могут обойтись от 70 тыс. рублей на двоих, без учета авиабилетов.

Основные направления для шопинг-туров включают также ОАЭ, Турцию, а также бьюти-туры в Китай и Южную Корею, сообщает NVL.

Мир

Li Auto начала выпуск семиместного минивэна Mega

Li Auto начала выпуск семиместного минивэна Mega

Mega обладает инновационным дизайном, способным обеспечить его возможность обгонять другие автомобили.

Читать полностью
Nokia представила в честь Международного женского дня новый цвет своего смартфона G42 - розовый

Nokia представила в честь Международного женского дня новый цвет своего смартфона G42 - розовый

Это устройство получило высокий уровень ремонтопригодности.

Читать полностью

Общество

Исследователи выявили два фактора, значительно повышающие риск преждевременной смерти у женщин

Исследователи выявили два фактора, значительно повышающие риск преждевременной смерти у женщин

Первый фактор — инфекция вирусом папилломы человека (ВПЧ), а второй — метаболический синдром, связанный с лишним весом.

Читать полностью
Ученые из РФ предложили новый метод утилизации углекислого газа

Ученые из РФ предложили новый метод утилизации углекислого газа

Институт органической химии (ИОХ РАН), НИТУ МИСИС и МГУ им. М. В. Ломоносова предложили новый метод утилизации углекислого газа (СО2), при котором он превращается в полезное химическое сырье — монооксид углерода (СО).

Читать полностью

Новости