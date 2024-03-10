Российские туркомпании сообщили о предпочтениях россиян в сфере шопинг-туров за последние годы

Согласно данным, россияне все чаще выбирают зарубежные направления для шопинга. Одним из самых популярных стал Азербайджан. Особенно востребованы шопинг-туры в Баку, где представлены как местные дизайнерские бренды, так и магазины известных мировых марок, таких как Zara, Mango, Massimo Dutti. Стоимость 4-дневного шопинг-тура для двоих с проживанием в 3* и 4* отелях начинается от 73 тыс. рублей, без учета авиабилетов.

Кроме того, популярными направлениями для шопинга среди россиян являются Армения и Белоруссия, где можно приобрести товары масс-маркета и косметику европейских брендов. Особенности шопинга в этих странах включают возможность оплаты российской картой "Мир" и отсутствие необходимости в визе.

Среди других популярных направлений для шопинга выделяется Милан. Недельные шопинг-туры с проживанием в 3* отелях в итальянской модной столице могут обойтись от 70 тыс. рублей на двоих, без учета авиабилетов.

Основные направления для шопинг-туров включают также ОАЭ, Турцию, а также бьюти-туры в Китай и Южную Корею, сообщает NVL.